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وزارة الداخلية تستعرض التيسيرات التي تقدمها لتحويل السيارات للغاز الطبيعي.. فيديو

الإثنين 04/يناير/2021 - 08:50 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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محمد القاضي
استعرضت وزارة الداخلية في جناحها بالمعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، دورها في البرنامج القومي لإعداد السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

قال ممثل وزارة الداخلية في كلمته أمام الرئيس السيسي أثناء افتتاح المعرض صباح اليوم،  إن الوزارة تبدأ في استضافة خوادم المنظومة بمركز معلومات الإدارة العامة لنظم ومعلومات المرور وذلك تنسيقا مع وزارة المالية، فضلا عن إمداد البرنامج بمعلومات المركبات المراد إحلالها فور تسجيل المواطنين لطلبات الإحلال فضلا عن إمداد الجهات المشاركة بالبيانات اللازمة للبرنامج.

أشارت إلي أن التيسيرات التي تقدمها وزارة الداخلية للبرنامج القومي لإحلال المركبات تتمثل في التكامل المعلوماتي مع الموقع الإلكتروني لتقديم الطلبات ستختصر إجراءات المرور لخطوة واحدة فقط يتم خلالها إلغاء الترخيص السابق وإصدار الترخيص الجديد بعد الفحص الفني في نفس الوقت بما لا يشكل أي أعباء علي المواطنين، إضافة إلي تخصيص شباك موحد بوحدات التراخيص علي مستوي الجمهورية لإنهاء إجراءات الإحلال.

ومن جانبه قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن  الرئيس اطلع علي خطط وبرامج الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة في إطار المبادرة القومية لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، خاصة برامج التمويل والتسهيلات المتعددة المتاحة للمواطنين، والتعريف بجوانب المبادرة وعوائدها المالية والاقتصادية والبيئية، وما قامت به الدولة من بنية اساسية متكاملة لمنظومة خدمة السيارات التي تعمل بالغاز، وذلك أثناء تفقد سيادته للجناح الحكومي الذي ضم وزارات التجارة والصناعةً، المالية، الإنتاج الحربي، البترول، التنمية المحلية، البيئة، الداخلية، النقل، بالإضافة إلي البنك المركزي والهيئة العربية للتصنيع. 
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