أحمد سامي يعتمد سياسة التدوير في سموحة ويسعى لإنهاء أزمة عقم التهديف

يدرس أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة اعتماد سياسة التدوير الجزئي بين عناصر الفريق في المنافسات القادمة بعد نجاحها في مباراة سيراميكا كليوباترا والتي شهدت الدفع بالعديد من البدلاء في التشكيل الأساسي نظرا لغياب العديد من العناصر الأساسية لظروف قهرية منها الإصابة بفيروس كورونا وأخري لأسباب فنية .





ويحاول أحمد سامي منح فرص أكبر لعدد من العناصر البديلة التي تثبت نفسها في التدريبات مع تحقيق الإنسجام بين اللاعبين.

ويأمل أحمد سامي في تصحيح المسار الهجومي داخل الفريق بسبب ضياع العديد من الفرص التي تسببت في التعادل السلبي بمعظم مواجهات الفريق حتى الان منذ إنطلاق بطولة الدوري المصري.



