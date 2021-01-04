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رياضة

أحمد سامي يعتمد سياسة التدوير في سموحة ويسعى لإنهاء أزمة عقم التهديف

الإثنين 04/يناير/2021 - 09:10 م
أحمد سامي
أحمد سامي
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حسام الحارتي
يدرس أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة اعتماد سياسة التدوير الجزئي بين عناصر الفريق في المنافسات القادمة بعد نجاحها في مباراة سيراميكا كليوباترا والتي شهدت الدفع بالعديد من البدلاء في التشكيل الأساسي نظرا لغياب العديد من العناصر الأساسية لظروف قهرية منها الإصابة بفيروس كورونا وأخري لأسباب فنية .

ويحاول أحمد سامي منح فرص أكبر لعدد من العناصر البديلة التي تثبت نفسها في التدريبات مع تحقيق الإنسجام بين اللاعبين.
 
ويأمل أحمد سامي في تصحيح المسار الهجومي داخل الفريق بسبب ضياع العديد من الفرص التي تسببت في التعادل السلبي بمعظم مواجهات الفريق حتى الان منذ إنطلاق بطولة الدوري المصري.

ويعكف الجهاز الفنى لفريق الكرة بنادى سموحة بقيادة أحمد سامى على دراسة مباريات فريق الإنتاج الحربى تمهيدًا للوقوف على نقاط القوة والضعف للمنافس الذى يلاقيه الخميس المقبل بالدورى العام، وذلك فى ظل قوة منافسات الدورى هذا الموسم.

وأغلق الجهاز الفنى لسموحة صفحة مباراة سيراميكا التى أقيمت فى الجولة الماضية لمسابقة الدوري العام، وانتهت بالتعادل السلبى بين الطرفين.
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