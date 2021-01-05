جامعة حلوان تقوم بتدريب العاملين على أساسيات التحول الرقمي أون لاين.. برنامج الدراسات القانونية الإنجليزية بحقوق حلوان يقدم محاضرات أون لاين





- جامعة حلوان تدرب العاملين على التعليم الاون لاين .

- برنامج الدراسات القانونية الانجليزية بحقوق حلوان يبث محاضرات مراجعة اون لاين













نظمت الإدارة العامة للتنظيم والإدارة جامعة حلوان تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة دورة تدريبية أون لاين عن طريق برنامج Zoom للسادة العاملين بالجامعة للتدريب على أساسيات التحول الرقمي، وذلك تحت إشراف الأستاذ محمد ناصر امين عام الجامعة، الأستاذة مها عبد الرحيم يونس امين الجامعة المساعد، والأستاذ عبد القادر يونس مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والإدارة، ورانيا عبد الوهاب مدير الإدارة.





وتستهدف هذه الدورة التدريبية التأكيد على أهمية رفع مهارات وإعداد كوادر بشرية مدربة تواجه التحديات الجديدة، وفق توجه الدولة نحو الميكنة والتحول الرقمي؛ حيث تسعي جامعة حلوان إلى أن تكون جامعة ذكية بمواردها البشرية.

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تضمنت الدورة التدريب على مجموعة من الموضوعات حول التحول الرقمي والحكومة الإلكترونية وأركان التغيير للتحول الرقمي، ومميزات التحول الرقمي، و تقنيات التحول الرقمي، ومتطلبات ومحاور التحول الرقمي، وأهمية التحول الرقمي في تحسين كفاءة المؤسسات، والخطوات التي تتخذها مصر في إطار التحول الرقمي.





جاءت هذه الدورة التدريبية في إطار التأكيد على أن التحول الرقمًي هو الاستثمار في الفكر وتغيير السلوك لاحداث تغيير جذري في طريقة العمل، والاستفادة من التطور التقني والتكنولوجي لخدمة المستفيدين بشكل أسرع وأفضل.









ومن جانبه أعلن برنامج الدراسات القانونية باللغة الانجليزية بكلية الحقوق بجامعة حلوان عن تطبيق تعليم الهجين وبث المحاضرات اون لاين من خلال المنصات الالكترونية التعليمية الجامعة .





وقال برنامج الدراسات القانونية باللغة الانجليزية إلى قرارات رئيس مجلس الوزراء بوقف الدراسة داخل الجامعات المصرية والكليات مع استمرارها بنظام التعليم عن البعد (اون لاين) من خلال المنصات الإلكترونية وتأجيل جميع امتحانات منتصف العام الدراسي إلى ما بعد نهاية أجازة منتصف العام، أنه جارى رفع وتحميل محاضرات مراجعة لجميع المواد " اون لاين" وفقا الجدول الدراسي ج المعلن .









وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، عن عقد المجلس الاعلى للجامعات اجتماعا طارئا، الخميس الماضي، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات ورؤساء الجامعات، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.





ثمن المجلس التوجيهات الصادرة من رئيس الجمهورية والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، والتي جاءت حرصا على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وجميع العاملين بالجامعات والتي تنص على الآتي:





• استكمال الدراسة عن بعد، من خلال منصات التعليم الإلكتروني بجميع الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا الحكومية والخاصة ابتداء من يوم السبت الموافق ٢ يناير وحتى يوم السبت ١٦ يناير ٢٠٢١.





• بدء اجازة منتصف العام اعتبارا من السبت ١٦ يناير ٢٠٢١ وحتى السبت ٢٠ فبراير ٢٠٢١.





• تأجيل جميع الامتحانات الشفوية والعملية في جميع مراحل التعليم الجامعي والدراسات العليا وذلك في كل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا الحكومية والخاصة، إلى ما بعد انتهاء إجازة نصف العام الدراسي.





• تشكيل لجنة تتولى متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات والرد على أي استفسارات تتعلق بتطبيق القرارات، وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه تطبيق القرارات.



