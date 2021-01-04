بعد تفشي شرس لـ كورونا .. لبنان يعود إلى الإغلاق الصارم

وسيعيد لبنان الإغلاق الصارم هذا الأسبوع حيث دفعت موجة جديدة من حالات كورونا المستشفيات في البلاد إلى نقطة الانهيار.





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أما عن الإجراءات، التي أعلنتها اللجنة الوزارية لفيروس كورونا، فستدخل حيز التنفيذ يوم الخميس وتشمل حظر تجول بين الساعة 6 مساءً و 5 صباحًا ، وكذلك حظر تجول كامل أيام الأحد. سيستمر حتى 1 فبراير.





وستشمل الإجراءات إعادة قاعدة لوحة الترخيص الزوجية / الفردية ، مما يسمح باستخدام السيارات فقط في الأيام المتناوبة.





وفي حديثه إلى قناة LBC المحلية، دافع وزير الصحة اللبناني حمد حسن عن هذه الإجراءات.





وقال: "لقد أصبح من الواضح أن التحدي الذي يمثله الوباء أصبح يشكل خطرًا على حياة اللبنانيين مع نفاد الأسرّة من المستشفيات".





ومن المتوقع أن تصدر وزارة الداخلية مزيدًا من التفاصيل عن إجراءات الإغلاق يوم الثلاثاء، بما في ذلك القيود المحتملة على السفر وساعات العمل للشركات.





وقالت مصادر في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت لصحيفة ذا ناشيونال إنهم لا يتوقعون إغلاق المطار.