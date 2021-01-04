بعد تفشي شرس لـ كورونا .. لبنان يعود إلى الإغلاق الصارم

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان، اليوم الاثنين، عن تسجيل 2861 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة جديدة في الدولة، ليرتفع بذلك العدد التراكمي للحالات المؤكدة في البلاد حتى الآن إلى 192139.
وسيعيد لبنان الإغلاق الصارم هذا الأسبوع حيث دفعت موجة جديدة من حالات كورونا المستشفيات في البلاد إلى نقطة الانهيار.
أما عن الإجراءات، التي أعلنتها اللجنة الوزارية لفيروس كورونا، فستدخل حيز التنفيذ يوم الخميس وتشمل حظر تجول بين الساعة 6 مساءً و 5 صباحًا ، وكذلك حظر تجول كامل أيام الأحد. سيستمر حتى 1 فبراير.
وستشمل الإجراءات إعادة قاعدة لوحة الترخيص الزوجية / الفردية ، مما يسمح باستخدام السيارات فقط في الأيام المتناوبة.
وفي حديثه إلى قناة LBC المحلية، دافع وزير الصحة اللبناني حمد حسن عن هذه الإجراءات.
وقال: "لقد أصبح من الواضح أن التحدي الذي يمثله الوباء أصبح يشكل خطرًا على حياة اللبنانيين مع نفاد الأسرّة من المستشفيات".
ومن المتوقع أن تصدر وزارة الداخلية مزيدًا من التفاصيل عن إجراءات الإغلاق يوم الثلاثاء، بما في ذلك القيود المحتملة على السفر وساعات العمل للشركات.
وقالت مصادر في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت لصحيفة ذا ناشيونال إنهم لا يتوقعون إغلاق المطار.
وأعلنت وزارة الصحة ، الإثنين ، عن 2861 حالة جديدة ، في حين حذر مسؤولو الصحة العامة من أن البنية التحتية للرعاية الصحية في البلاد تواجه كارثة ، حيث تم شغل 95 في المائة من الأسرة في وحدات العناية المركزة في جميع أنحاء البلاد بالفعل.
يتوقع الخبراء زيادة أخرى في الحالات بعد ليلة رأس السنة الصاخبة. أثارت مقاطع الفيديو الخاصة بالتجمعات والحفلات الكبيرة غضب الجمهور.
انتقدت الشركات افتقار الحكومة إلى الدعم في عمليات الإغلاق السابقة وقالت إن القيود عاقبت حتى أولئك الذين اتخذوا الاحتياطات.
قالت هويدا رجب ، مالكة مطعم أوريندا ، وهو مطعم نباتي في مار مخايل بالعاصمة: "إنه بالطبع ضار لجميع الشركات الصغيرة ، وتحديدًا الأشخاص مثلنا الذين يتخذون جميع الاحتياطات ويتأكدون من سلامة عملائنا وموظفينا".
من ناحية أخرى ، فهي فعالة بعد رؤية زيادة جنونية في الأعداد بعد كل التجمعات والحفلات الكبيرة. كانت بعض الشركات تلتزم بكل القواعد والاحتياطات بينما لم يلتزم البعض الآخر وهذا ما أوصلنا إلى هنا ، لذلك يتعين على الجميع دفع ثمن ذلك.
وأضافت "دعونا لا ننسى أن حكومتنا عندما تطلب الإغلاق يطلبون منك فقط إغلاق أبوابك ولا تهتم برؤية كيف ستتمكن من دفع الرواتب والإيجار وكل شيء آخر."
وسجل لبنان 1499 حالة وفاة بفيروس كورونا منذ تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في فبراير الماضي.