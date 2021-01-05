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تعليم

جامعة حلوان: تعليق الأنشطة الطلابية داخل الجامعة واستمرارها أون لاين

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 01:01 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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اسلام خالد
أعلنت جامعة حلوان ان موقف الأنشطة الطلابية واستمرارها داخل الجامعة متوقف الان وحتى عودة الدراسة داخل الجامعة مرة أخرى، وذلك بعد قرارات رئاسة مجلس الوزراء المتخذة مؤخرًا لتأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول، وتوقف الدراسة داخل الجامعة المصرية مع إستمرارها اون لاين .


وقالت الجامعة أن الأنشطة الطلابية متوقفة داخل الجامعة الان مع اقامتها بنظام الاون لاين، وأعلن إتحاد طلاب جامعة حلوان عن مسابقة الديزاين والمونتاج من خلال عشائر الجوالة فى كليات جامعة حلوان المختلفة بنظام الاون  .  

في إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كرونا المستجد، وحرصًا على صحة وسلامة كل المُنتسبين إلى العملية التعليمية، من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والمعلمين . 


 وافق مجلس الوزراء على المقترح الذي تقدمت به كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني،  بإستكمال تدريس المناهج الدراسية اعتبارًا من السبت المقبل، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بنظام التعليم عن بعد . 

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و ذالك مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، وتأجيل كل الامتحانات التي كان من المقرر عقدها فى هذا الفصل لما بعد انتهاء إجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كل أنواع التعليم ومستوياته
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