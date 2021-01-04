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وزيرة الصحة: متوسط إصابات كورونا اليومي 1200 حالة .. فيديو

الإثنين 04/يناير/2021 - 09:08 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
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محمود محسن
أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أنه لليوم الثامن على التوالي الاصابات ما بين ثابتة أو تقل أو تزيد تدريجيا، مؤكدة أن متوسط عدد الإصابات اليومي يصل إلى 1200 إصابة. 


وأضافت زايد خلال مؤتمر صحفي نقلته فضائية اكسترا نيوز أن منظومة الاكسجين جزء هام من الادوية. مشيرا إلى أنه نعتبره دواء هاما وذلك بدءا  من نوفمبر 2020 .


وتابعت وزيرة الصحة أن طبيعة الإصابات أصبحت متوسطة، مؤكدة أن هذا سبب القلة في أعداد الوفيات، وأن قضية الأكسجين قضية هامة وخلقنا شراكات مع شركات كانت مغلقة منها  النصر للكيماويات وغيرها.


وأشارت زايد إلى أنه يتم عقد اجتماعات بصفة دورية للتأكد من توفر الأكسجين، مؤكدة اننا نعمل على رفع الكفاءة الخاصة بالأكسجين. 
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