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أخبار العالم

مجلس التعاون الخليجي يشيد بقرار فتح الأجواء الجوية والبرية بين السعودية وقطر

الإثنين 04/يناير/2021 - 09:07 م
أرشيفية
أرشيفية
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محمد عثمان
أعرب مجلس التعاون الخليجي، اليوم الاثنين، عن ترحيبه بفتح الأجواء الجوية والحدود البرية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر، والتي تأتي عشية انعقاد القمة الخليجية بمحافظة العلا السعودية.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، إن هذه الخطوة تعكس الحرص الكبير والجهود الصادقة التي تبذل لضمان نجاح القمة والتي تنعقد في ظل ظروف استثنائية ويعلق عليها أبناء مجلس التعاون الكثير من الآمال بهدف تعزيز قوة ومنعة المجلس وتماسكه والحفاظ على مكتسباته وكذلك قدرته على تجاوز كل المعوقات والتحديات.

وأكد "الحجرف"، أن أبناء مجلس التعاون إذ يستبشرون بهذه الخطوة يتطلعون إلى تعزيز وتقوية البيت الخليجي والنظر للمستقبل بكل ما يحمله من آمال وطموحات وفرص نحو كيان خليجي مترابط ومتراص يعمل لخدمة دوله وشعوبه ويدفع بعجلة التنمية و التقدم والأمن والاستقرار.

وأعلنت الكويت أنه تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والجوية والبحرية بين المملكة العربية السعودية وقطر.

وقال وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد الناصر إن أمير البلاد أجرى اتصالًا بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتم التأكيد خلال الاتصال على لم الشمل والبدء بصفحة مشرقة، وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية.

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