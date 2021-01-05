الأحد .. تنمية قدرات هيئة التدريس بجامعة حلوان تطلق دورة حول الجوانب المالية بالأعمال الجامعية

وتقام أغلب هذه الدورات بنظام الفيديو كونفرانس، وبعضها داخل مركز دار الضيافة بحرم الجامعة بعين حلوان وفقا للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار وباء فيروس كورونا، حيث إنه يتم التنبيه على المتقدمين للدورات بضرورة ارتداء الكمامات وحمل المطهرات والمعقمات للحفاظ على صحتهم وتجنب الإصابة بالموجة الثانية من كورونا.









وذلك فى إطار السعى إلى تحديث وتطوير البرامج التدريبية بالمركز وإضافة مجموعة من البرامج الجديدة إلى مصفوفة البرامج التدريبية بما يتناسب مع التطور الحاصل فى عصر التحول الرقمى والذكاء الاصطناعي لتحقق الهدف الأساسى له وهو تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة.

اقرأ ايضا : وزير التعليم: جميع المدارس الدولية والخاصة ملتزمة بقرار تأجيل الامتحانات بسبب كورونا

ومن هذه البرامج دورة تدريبية حول الجوانب المالية بالاعمال الجامعية يومى الاحد و الاثنين 10-11 يناير 2021 بدار الضيافة بحرم الجامعة بعين حلوان .

اقرأ ايضا : خط ساخن وتخصيص مستشفى الطلبة بالجيزة لاستقبال المشتبه في إصابتهم بكورونا

تهدف البرامج إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.





