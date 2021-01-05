ضبط 29 ألف عبوة مطهرات مجهولة المصدر داخل مصنع بالإسكندرية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.





أسفرت تلك الحملات عن ضبط 29065 عبوة "كحول – جيل – ديتول" 3120 لتر "كحول – ديتول – جيل" بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية مما يشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل "بدون ترخيص" بمحافظة الأسكندرية.



