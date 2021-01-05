دار علوم القاهرة : استكمال المقررات الدراسية أونلاين حتى 14 من الشهر الجاري

قال الدكتور عبد الراضي رضوان عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة أنه سيتم استكمال باقي المقررات والبرامج الدراسية الخاصة بالطلاب (أونلاين) من خلال المنصات الاليكترونية الخاصة بالكلية والتي أطلقتها جامعة القاهرة .
وأضاف "رضوان" في تصريح خاص لـ "صدى البلد" أنه سيتم إجراء المقررات وبثها على المنصات حتى يوم 14 من الشهر الجاري ، وبعدها يتم استعداد الكلية للامتحانات.
وأوضح، أن هناك مرونة في استخدام المنصات الالكترونية من جانب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وأنه لا يوجد مشكلات في عمليات التسجيل على هذه المنصات .
وأشار عميد كلية دار العلوم إلى أن الكلية تقوم بتسجيل كافة المقررات والبرامج الدراسية التي تقوم ببثها على المنصة وحفظها للطلاب ، بحيث تكون متاحة للطالب في أي وقت عند الحاجة إليها .
كما أنه سيتم إعداد جدول الامتحانات وفقا للموضوع ولكن سيتم تغيير مواعيد اختبارات المواد على حسب كل مادة ، وذلك بعد قرار تأجيلها الخميس الماضي وإقامتها بعد انتهاء اجازة منتف العام .