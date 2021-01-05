دار علوم القاهرة : استكمال المقررات الدراسية أونلاين حتى 14 من الشهر الجاري





وأوضح، أن هناك مرونة في استخدام المنصات الالكترونية من جانب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وأنه لا يوجد مشكلات في عمليات التسجيل على هذه المنصات .





اقرأ ايضا : وزير التعليم: جميع المدارس الدولية والخاصة ملتزمة بقرار تأجيل الامتحانات بسبب كورونا





وأشار عميد كلية دار العلوم إلى أن الكلية تقوم بتسجيل كافة المقررات والبرامج الدراسية التي تقوم ببثها على المنصة وحفظها للطلاب ، بحيث تكون متاحة للطالب في أي وقت عند الحاجة إليها .





اقرأ ايضا : خط ساخن وتخصيص مستشفى الطلبة بالجيزة لاستقبال المشتبه في إصابتهم بكورونا



كما أنه سيتم إعداد جدول الامتحانات وفقا للموضوع ولكن سيتم تغيير مواعيد اختبارات المواد على حسب كل مادة ، وذلك بعد قرار تأجيلها الخميس الماضي وإقامتها بعد انتهاء اجازة منتف العام .

وأضاف "رضوان" في تصريح خاص لـ "صدى البلد" أنه سيتم إجراء المقررات وبثها على المنصات حتى يوم 14 من الشهر الجاري ، وبعدها يتم استعداد الكلية للامتحانات.