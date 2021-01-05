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اقتصاد

تحليل.. 300.22 مليار جنيه تسهيلات ائتمانية لقطاع الخدمات في أغسطس الماضي

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 09:00 ص
البنك المركزي
البنك المركزي
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محمد يحيي
ارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملاء البنوك من غير الحكومة بالعملة المحلية في قطاع الخدمات مسجلة 300.22 مليار جنيه بنهاية أغسطس السابق مقابل 292.15 مليار جنيه في يوليو الماضي ومقارنة بـ 287.3 مليار جنيه في يونيو من نفس العام.


وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن أرصدة التسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاعات غير الموزعة بالعملة المحلية ، نحو 463 مليار جنيه في أغسطس الماضي مقابل 448.6 مليار جنيه في نهاية يوليو السابق ومقارنة بـ437.612 مليار جنيه في يونيو من نفس العام.




وسجلت أرصدة التسهيلات الموجهة للقطاع العائلي نحو 461.733 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماشي مقابل 447.33 مليار جنيه في يوليو السابق ومقارنة بـ 436.304 مليار جنيه في يونيو 2020.


ووصلت أرصدة التسهيلات الائتمانية الموجهة للأفراد الطبيعيين إلى 456.2 مليار جنيه في أغسطس السابق مقابل 441.7 مليار جنيه في يوليو الماضي ومقارنة بـ 430.5 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020.

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