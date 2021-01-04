شعبة المستلزمات الطبية: أسطوانات الأكسجين السائل ارتفعت إلى 3 آلاف جنيه بسبب التخزين

قال الدكتور محمد إسماعيل عبده، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية، إنه يتم البحث عن خبر وعمل حكاية من ورائه لإحداث بلبلة.





وأشار الدكتور محمد إسماعيل عبده، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الإثنين، إلى أن ما حدث بالنسبة لنقص الأكسجين في المستشقيات هو خطأ فني في شبكة الغازات الخاصة بالمستشفى، وأن العجز يكون تقنيا ليس له علاقة بكمية الأكسجين الموجودة في المستشفيات.



