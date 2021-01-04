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متخصصة في الشأن الأمريكي تعلق على مصالحة السعودية وقطر

الإثنين 04/يناير/2021 - 10:33 م
صدى البلد
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عادل نصار
أكدت الكاتبة هديل عويس، المتخصصة في الشأن الأمريكي، أن الولايات المتحدة قالت إن المقاطعة مع قطر ستنتهي، لافتة إلى أن إدارة ترامب تطلق الآن عناوين كبرى غير دقيقة.

وأضافت الكاتبة هديل عويس، خلال لقائها عبر سكايب مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الإثنين، أنه يتم تقديم "كوشنر" بأنه الرجل المحنك في التعامل مع ملفات الشرق الأوسط.

وأوضحت أن الفترة الأخيرة كان هناك نوع من المكافآت للدول التي تقوم بخطوات تعد إنجازات، مثل ما حدث في دولة المغرب، وأيضا السودان، مشيرة إلى أن الدول العربية حريصة على علاقاتها بالولايات المتحدة.

وأشارت أن المصالحة بين السعودية وقطر حدثت في فترة قصيرة سابقة، ولكن لا أظن أن هذا التصالح سببه أي ضغوطات من الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن بسبب التحديات التي تشهدها المنطقة العربية.
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