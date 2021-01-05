ضبط 5171 مخالفة مرورية متنوعة خلال 4 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.
أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 5171 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2391 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و240 مخالفة السير بدون تراخيص، و56 مخالفة شروط التراخيص، و16 مخالفة موقف عشوائى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.
وذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .