ضبط 5171 مخالفة مرورية متنوعة خلال 4 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.





أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 5171 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2391 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و 240 مخالفة السير بدون تراخيص، و 56 مخالفة شروط التراخيص، و 16 مخالفة موقف عشوائى.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.