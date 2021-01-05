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حوادث

الداخلية تضبط 4 قضايا تهريب عبر منافذ الجمهورية

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 07:01 ص
قوات الشرطة
قوات الشرطة
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال24 ساعة فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط 4 قضايا تهريب أبرزها "بضائع أجنبية الصنع – عقاقير طبية"، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد تم ضبط قضية.

 وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص المخدرة تم ضبط قضية، وفى مجال الأمن العام تم ضبط 24 قضية أبرزها "مزاولة مهنة بدون تصريح ، إنتهاء فترة التصريح ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح ، مخالفات مسطح مائى"، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 551 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 142 حكم قضائى متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط 5 قضايا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
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