خطوة جيدة لتعافي المصابين.. نائبة تشيد بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة إمداد واستهلاك الأكسجين الطبي بالمستشفيات

أشادت النائبة سلوي أبو الوفا عضو مجلس النواب، بقرار وزارة الصحة بتشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة منظومة إمداد واستهلاك الأكسجين الطبي بالمستشفيات، مؤكدة أنها خطوة جيدة من جانب الوزارة للمتابعة الدقيقة وللرد على ما يطلق من شائعات حول نقص الأكسجين بالمستشفيات وأيضا محاسبة المخطئين.





وتابعت أبو الوفا في تصريح خاص لصدي البلد، أن الجميع يشهد بحسن إدارة الدولة المصرية لأزمة كورونا منذ بدايتها ووقوف الدولة بجانب المواطنين، وهذا لم يحدث فى أي دولة أخري وقد رأينا موقف مصر أيضا مع دول العالم، ولم تقصر فى حق مواطنيها وبالتالي المواطنون يجب أن يتبعوا كافة الإجراءات الاحترازية.





وأشادت عضو مجلس النواب بجهود الدولة والحكومة، مؤكدة أنها ساهمت بشكل كبير في تخطي مصر المرحلة الأولى بنجاح وبأقل الخسائر، ولكن لا بد قيام المواطنين بإتباع الاجراءات الاحترازية في الموجة الثانية لأنها أكثر انتشارا وشراسة من الموجة الأولي حتى تمر بسلام.





وأشارت أبو الوفا إلى أن الدولة تبذل جهودا قوية منذ بداية جائحة كورونا فى العام الماضي ومازالت تبذل قصارى جهودها، وهذا يتطلب الالتزام والجدية من قبل المواطنين حتي لا يتم إهدار جهود الدولة فى مواجهة الوباء ويؤثر أيضا بالسلب على المنظومة الصحية.





وعقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اجتماعًا اليوم الإثنين، مع وكلاء الوزارة ومديري المستشفيات المخصصة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد على مستوى الجمهورية، عبر تقنية "الكول كونفرانس" لمتابعة سير العمل بالمستشفيات والاطمئنان على تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة السكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة راجعت مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية وكذلك الحد الاستراتيجي للأكسجين الطبي بالمستشفيات، مشيرة إلى تفعيل نظام إلكتروني يتم من خلاله متابعة بيانات معدلات الاستهلاك للأكسجين الطبي وعدد الأسرة المشغولة على أجهزة التنفس الصناعي وتحديثها على مدار الساعة، على ألا يقل الحد الاستراتيجي للأكسجين بأي مستشفى عن 12 ساعة تشغيل بنسبة إشغال 100%.









وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة وجهت بتخصيص فريق طبي بكل مستشفى لمتابعة عملية إمداد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد بالمستشفيات على مدار الساعة وفقًا للممارسات الإكلينيكية السليمة وبروتوكولات علاج فيروس كورونا المحدثة في هذا الشأن، بالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات إمداد مركزية بالوزارة لمراقبة عملية الإمداد والمتابعة المستمرة لمعدلات استهلاك الأكسجين بالمستشفيات ورفع تقريرين يوميًا إلى الوزيرة للوقوف على مستجدات الأوضاع أولًا بأول.