الصناعات الهندسية: الغاز الطبيعي يوفر 50% من استهلاك الوقود..فيديو

أكد المهندس عبد المنعم القاضي نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية أن القيادة السياسية تهتم بملف بتحويل المركبات إلى العمل بالغاز الطبيعي، موضحا أنه حتى الآن لم يتم إنتاج سيارة تعمل بالغاز الطبيعي مباشرة.





وأضاف القاضي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حديث القاهرة عبر فضائية القاهرة والناس، أن هناك العديد من الفوائد من تحول المركبات للعمل بالغاز الطبيعي انها تساهم في توفير نسبة 50% مما يستهلكه الوقود .





وتابع نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية أن الغاز الطبيعي له تأثير في البيئة بأنها ستصبح نظيفة لان عدد السيارت التي تعمل بالوقود إضافة إلى الانبعاثات خطيرة على البيئة.



