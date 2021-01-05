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اقتصاد

اقتصاد الصين| وزير الزراعة الصيني: نعمل لتعزيز إنتاج المحاصيل وحماية الأراضي في 2021

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 01:00 ص
الزراعة في الصين
الزراعة في الصين
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قسم الاقتصاد
قال تانغ رن جيان وزير الزراعة والشؤون الريفية الصيني، إن الصين ستعمل على تأمين إنتاج المحاصيل وتطوير صناعة البذور وتعزيز حماية الأراضي الزراعية خلال عام 2021 لتعزيز نهوض الريف وتسريع التحديث الزراعي والريفي.

وذكرت وكالة "شينخوا" الرسمية الصينية،  علي لسان "تانغ" أن الصين ستسعى جاهدة لضمان تجاوز إنتاج المحاصيل 650 مليار كيلوغرام هذا العام في محاولة لتأمين إمدادات الغذاء للبلاد.

وأضاف تانغ أنه من أجل دعم صناعة البذور، ستبدأ الصين البحث عن التقنيات الجوهرية وتطلق مشروعات كبرى للتربية البيولوجية وتنشئ مستودعات لبذور المحاصيل والأسماك البحرية وأنواع الماشية.

وسيتم بناء 100 مليون مو (حوالي 6.66 مليون هكتار) من الأراضي الزراعية عالية المستوى كل عام في الفترة من عام 2021 إلى عام 2022، وفقا لتانغ.

وقال تانغ إن الوزارة ستبذل أيضا جهودا لتحديث الصناعة الريفية وسلاسل التوريد وتحقيق الاستقرار في تعافي إنتاج الخنازير وتحسين جودة وسلامة المنتجات الزراعية.


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