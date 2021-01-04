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مرأة

بعد مشهد هاني .. 10 إطلالات لـ أروى جودة أثارت الجدل.. شاهد

الإثنين 04/يناير/2021 - 10:40 م
صدى البلد
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رنا عصمت
تصدرت الفنان أروى جودة والفنان إياد نصار والفنان محمد سليمان، مواقع التواصل الاجتماعى بسبب مشهد في مسلسل "هذا المساء".

وتتميز الفنانة أروى جودة ؛ بإطلالتها الأنيقة الجريئة التى تظهر بها فى المهرجانات وتفضل الفساتين البسيطة التى تبرز أنوثتها وجمالها. 

وتعتمد على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الاحمر الهادئ. 

وجمع المشهد أروى جودة "نائلة" وزوجها إياد نصار "أكرم" وصديقها محمد سليمان "هاني" عندما عاد أكرم من خارج المنزل ليجد نائلة وهاني قادمان من الدور العلوي.

وعندما تنتاب أكرم الهيستريا متسائلًا عن سبب وجوده فى الدور العلوى، يخبره هاني أنه كان يضع الطفلين في الفراش، ليصيب أكرم الجنون قائلا "والمفروض أصدق الكلام ده" لترد عليه "نائلة" قائلة "في إيه يا أكرم أنت اتجننت.. ده هاني"!.




بعد مشهد هاني .. 10 إطلالات لـ أروى جودة أثارت الجدل.. شاهد
بعد مشهد هاني .. 10 إطلالات لـ أروى جودة أثارت الجدل.. شاهد
بعد مشهد هاني .. 10 إطلالات لـ أروى جودة أثارت الجدل.. شاهد
بعد مشهد هاني .. 10 إطلالات لـ أروى جودة أثارت الجدل.. شاهد
بعد مشهد هاني .. 10 إطلالات لـ أروى جودة أثارت الجدل.. شاهد
بعد مشهد هاني .. 10 إطلالات لـ أروى جودة أثارت الجدل.. شاهد
بعد مشهد هاني .. 10 إطلالات لـ أروى جودة أثارت الجدل.. شاهد
بعد مشهد هاني .. 10 إطلالات لـ أروى جودة أثارت الجدل.. شاهد
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