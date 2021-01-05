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اقتصاد

اقتصاد الصين| 8.2% ارتفاعا في الاستثمار الصيني بالنقل خلال الأشهر الـ11 الأولى من 2020

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 04:01 ص
اقتصاد الصين
اقتصاد الصين
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قسم الاقتصاد
أظهرت بيانات رسمية أن استثمار الأصول الثابتة في الصين في قطاع النقل حافظ على نمو مستقر خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2020.

ووفقا لوزارة النقل، التي نقلتها وكالة "شينخوا" الصينية، إجمالي الاستثمار في الأصول الثابتة، قد ارتفع  في النقل في الفترة من يناير إلى نوفمبر العام الماضي، بنسبة 8.2 %على أساس سنوي، ليصل إلى 3.2 تريليون يوان بما يعادل 490.4 مليار دولار أمريكي.
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وقالت الوزارة إن غالبية الاستثمارات في النقل ذهبت إلى بناء الطرق والممرات المائية، حيث قفزت بنسبة 10.9 %عن العام الأسبق إلى 2.4 تريليون يوان.

وفي نوفمبر الماضي وحده، استثمرت الصين 322 مليار يوان في قطاع النقل، بزيادة 2.7 %على أساس سنوي.

كما أظهرت بيانات صادرة عن وزارة النقل أن حجم الشحن في الصين بلغ 41.85 مليار طن خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2020، بانخفاض 1.2 %على أساس سنوي.

ووفقا للبيانات، انخفض حجم الشحن البري 1.2 %عن العام الأسبق، بينما انخفض حجم الشحن عبر الممرات المائية بنسبة 3.6 %.
وفي نوفمبر الماضي وحده، نقلت الصين 4.65 مليار طن من الشحن، بزيادة 7.2 %على أساس سنوي.

وزادت استثمارات الأصول الثابتة في النقل 8.2 %على أساس سنوي لتصل إلى 3.2 تريليون يوان بما يعادل 490.4 مليار دولار أمريكي في الأشهر الـ11 الأولى.
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