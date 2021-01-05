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سيارات

تبدأ من 370 ألف جنيه.. أسعار نيسان قشقاي الجديدة موديل 2021.. صور

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 09:00 ص
تبدأ من 370 ألف جنيه..أسعار
تبدأ من 370 ألف جنيه..أسعار نيسان قشقاي الجديدة موديل 2021
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صبري طلبه
ارتفعت القيمة السعرية لسيارة نيسان قشقاي موديل 2021، بزيادة قدرت نحو 5000 جنيه لجميع الفئات المطروحة، وتعتبر النسخة قشقاي أحد إصدارات الصانع الياباني الممزية، والتي تعبر عن مفهوم السيارات الرياضية متعددة الاستخدام فئة الـSUV.


زودت نيسان قشقاي بمحرك رباعي الأسطوانات، مدعم بشاحن توربيني بسعة 1200 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة تقدر بـ 115 حصانا، وعزم أقصي للدوران 165 نيوتن/ متر، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء CTV.


وبفضل هذه الإمكانيات يمكن للسيارة أن تحقق قوة تسارع من النقطة 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة وذلك في غضون 12.9 ثانية، بينما يبلغ استهلاكها من الوقود نحو 5.6 لتر، عندما تقطع مسافة تصل إلى 100 كم.


تمتعت نيسان قشقاي بالعديد من وسائل الأمن والسلامة والتي تشمل، منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام مساعدة خوض الشواهق والمنحدرات HILL ASSIST، وأنظمة توزيع ومساعدة الفرامل EB وBA، ومستشعرات خلفية مدعومة بكاميرا، وذلك لسهولة الاصطفاف.


حصلت السيارة على مصابيح تعمل بتقنية LED، وعجلات رياضية 17 بوصة، وتتوسط قمرة القيادة لـ نيسان قشقاي شاشة لعرض الوسائط المتعددة والخرائط، بلغ قياسها 7 بوصة، تدعم خاصية Apple Car Play أو Android Auto، ومقود حركة مزود بحزمة من وسائل التحكم والرفاهية، وتكييف هواء أوتوماتيكي، وفتحة سقف بانوراما للفئة الأعلى تجهيزا، كما حصلت تلك الفئة على عجلات رياضية بلغ قياسها 19 بوصة.


ويبلغ السعر الرسمي للسيارة نيسان قشقاي موديل 2021
الفئة الأولى أوتوماتيك موديل VISIA 2021 محرك 1200 سي سي  تيربو بسعر 370 ألف جنيه بدلًا من 365 ألف جنيه.
الفئة الثانية أوتوماتيك موديل ACENTA 2021 محرك 1200 سي سي  تيربو بسعر 405.900 جنيه، بدلًا من 401.900 ألف جنيه.
الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل TEKNA 2021 محرك 1200 سي سي تيربو بسعر 434.900 جنية، بدلًا من 430 ألف جنيه.
الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل MIDNIGHT 2021 محرك 1200 سي سي تيربو بسعر 444 ألف جنيه، بدلًا من 439 ألف جنيه.
تبدأ من 370 ألف جنيه.. أسعار نيسان قشقاي الجديدة موديل 2021.. صور
تبدأ من 370 ألف جنيه.. أسعار نيسان قشقاي الجديدة موديل 2021.. صور
تبدأ من 370 ألف جنيه.. أسعار نيسان قشقاي الجديدة موديل 2021.. صور
تبدأ من 370 ألف جنيه.. أسعار نيسان قشقاي الجديدة موديل 2021.. صور
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