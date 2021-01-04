ده هاني.. 5 معلومات عن الفنان محمد سليمان بعد المشهد المثير في هذا المساء

اجتاحت حالة كبيرة من الجدل، السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، وبعد 3 سنوات من عرض مسلسل «هذا المساء»، بعدما تداول النشطاء مشهدًا من المسلسل، ظهرت فيه الفنانة أروى جودة (نائلة)، مع صديقها هاني ( الفنان محمد سليمان )، وتصطحبه إلى خارج غرفتها، بينما يدخل عليهما زوج الأولى أكرم (إياد نصار)، منفعلًا من تواجد الصديق، لترد عليه الزوجه: « ده هاني ».





ويرصد «صدى البلد» فيما يلي أبرز معلومات عن محمد سليمان، صاحب شخصية هاني:





- ولد محمد سليمان بمدينة القاهرة في عام 1977.





- درس محمد سليمان في الكونسرفتوار حتى المرحلة الثانوية، وله تجارب تمثيلية محدودة في صغره.





التحق محمد سليمان بعد ذلك بكلية التجارة، ثم عمل مرشدا سياحيا وفي مجال اﻹعلانات.





- كان أول ظهور لـ محمد سليمان كموديل في إحدى الإعلانات، ثم شارك للمرة الأولى في السينما من خلال فيلم «7 ورقات كوتشينة».





- تعددت أعمال محمد سليمان، بعد ذلك ومن أشهرها في السينما: (فتح عينيك، عمر وسلمى)، وفي الدراما: (من أطلق الرصاص على هند علام، وعادت القلوب).



