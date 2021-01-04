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فن

ده هاني.. 5 معلومات عن الفنان محمد سليمان بعد المشهد المثير في هذا المساء

الإثنين 04/يناير/2021 - 10:41 م
الفنان محمد سليمان
الفنان محمد سليمان - ده هاني
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سعيد فراج
اجتاحت حالة كبيرة من الجدل، السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، وبعد 3 سنوات من عرض مسلسل «هذا المساء»، بعدما تداول النشطاء مشهدًا من المسلسل، ظهرت فيه الفنانة أروى جودة (نائلة)، مع صديقها هاني (الفنان محمد سليمان)، وتصطحبه إلى خارج غرفتها، بينما يدخل عليهما زوج الأولى أكرم (إياد نصار)، منفعلًا من تواجد الصديق، لترد عليه الزوجه: «ده هاني». 

ويرصد «صدى البلد» فيما يلي أبرز معلومات عن محمد سليمان، صاحب شخصية هاني: 

- ولد محمد سليمان بمدينة القاهرة في عام 1977. 

- درس محمد سليمان في الكونسرفتوار حتى المرحلة الثانوية، وله تجارب تمثيلية محدودة في صغره. 

التحق محمد سليمان بعد ذلك بكلية التجارة، ثم عمل مرشدا سياحيا وفي مجال اﻹعلانات. 

- كان أول ظهور لـ محمد سليمان كموديل في إحدى الإعلانات، ثم شارك للمرة الأولى في السينما من خلال فيلم «7 ورقات كوتشينة». 

- تعددت أعمال محمد سليمان، بعد ذلك ومن أشهرها في السينما: (فتح عينيك، عمر وسلمى)، وفي الدراما: (من أطلق الرصاص على هند علام، وعادت القلوب).


وفي هذا السياق، قال محمد سليمان، في تصريح خاص لـ صدى البلد، إن التعليقات الكوميدية المثارة على السوشيال ميديا مضحكة، لكن هناك شئ أعمق، وهو أننا نتعرض لثقافات مختلفة من خلال الدراما، لذلك يجب أن يكون ليدنا درجة عالية من الوعي في التمييز بين هذه الثقافات، معلقًا: «في ناس كتير سألتني حول موافقتي بأن يكون للزوجة صديق بمثابة الأخ، على معرفة مسبقة به قبل الزواج»، مؤكدًا أن هذا يختلف من مجتمع لآخر وثقافة لأخرى. 

وأضاف محمد سليمان، أن الأعمال الفنية تتعرض لكل الثقافات، ولابد للمشاهد أن يكون لديه درجة من الوعي وفلترة هذه الثقافات واختيار الأفضل منها وليس التقليد الأعمى، مشيرًا إلى أن الدراما تعرض نماذج موجودة بالفعل في الحياة، وعلى المشاهد أن يتفكر في هذه الثقافات والأفكار. 

وحول الضجة التي أثارها المشهد، قال محمد سليمان: إنه سعيد بالضحة التي حدثت مجددًا حول المسلسل، مؤكدًا أن «هذا المساء» به دراما قوية استطاعت أن تحقق نجاح كبير فور عرض المسلسل قبل 3 سنوات، واستمر صدى هذا النجاح حتى الآن، مؤكدًا على حبه في العمل مع مخرج المسلسل تامر محسن؛ ولفت إلى أن تعليقات المحيطين به أخذت شكلًا كوميديًا بعد الضجة التي حدثت على السوشيال ميديا. 
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