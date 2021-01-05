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تعليم

وزير التعليم يعلن تفاصيل ورش عمل إلكترونية جديدة تبدأ من اليوم على بنك المعرفة

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 05:01 ص
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
دعا الدكتور طارق شوقي وزير التربية التعليم والتعليم الفني ، جميع أولياء امور طلاب المدارس في مصر ، للتسجيل في ورش عمل York Press على موقع بنك المعرفة المصري.


وقال وزير التربية والتعليم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : ورش العمل المشار إليها ، تهدف للتعرف على كيفية تشجيع الأطفال على القراءة وكيفية الاستفادة من كتب الفراشة لتنمية مهارات (التفكير الناقد - الإبداع - التواصل المشاركة - تقنية المعلومات والاتصال) عند الأطفال وكيفية استخدام كتب الفراشة فى الفصل المقلوب.

وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن ورشة العمل الخاصة بتشجيع الأطفال على القراءة وكيفية الاستفادة من كتب الفراشة ستبدأ من اليوم الثلاثاء الموافق ٥ يناير الساعة ٧:٠٠ مساءً ويمكن متابعتها من خلال الرابط التالي :  https://bit.ly/2KxpR3Q

كما أوضح الوزير، أنه يمكن لأولياء الامور كذلك التعرف على كل ما يخص منهج Connect لرياض الأطفال والمرحلة الابتدائية وكيفية تدريسه للأطفال وأهمية التعلم الشامل ، من خلال ورشة عمل يوم الأحد الموافق ١٠ يناير الساعة ٧:٠٠ مساءً من خلال الرابط التالي : https://bit.ly/3hk5gM4

وقال وزير التربية والتعليم : يمكن أيضا التعرف على موسوعة الفراشة وكيفية استخدامها لتنمية معارف الطلبة على اختلاف مراحلهم العمرية في ورشة عمل يوم الثلاثاء الموافق ١٢ يناير الساعة ٨:٠٠ مساءً من خلال الرابط التالي :  https://bit.ly/3ps5ljE
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