وزير التعليم يعلن تفاصيل ورش عمل إلكترونية جديدة تبدأ من اليوم على بنك المعرفة

وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن ورشة العمل الخاصة بتشجيع

ستبدأ من اليوم الثلاثاء الموافق ٥ يناير الساعة ٧:٠٠ مساءً ويمكن متابعتها من خلال الرابط التالي :

الأطفال على القراءة وكيفية الاستفادة من كتب الفراشة

كما أوضح الوزير، أنه يمكن لأولياء الامور كذلك التعرف على كل ما يخص منهج Connect لرياض الأطفال والمرحلة الابتدائية وكيفية تدريسه للأطفال وأهمية التعلم الشامل ، من خلال ورشة عمل

يوم الأحد الموافق ١٠ يناير الساعة ٧:٠٠ مساءً من خلال الرابط التالي :