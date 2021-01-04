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اقتصاد

اقتصاد سوريا| محلج محردة يستلم أكثر من 4 آلاف طن من الأقطان المحبوبة

الإثنين 04/يناير/2021 - 10:43 م
محلج قطن
محلج قطن
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قسم الاقتصاد
تجاوزت كمية الأقطان المحبوبة المستلمة في محلج محردة بريف حماة منذ بداية عمليات الاستلام ولغايته 4184 طنًا.

وبين مدير المحلج المهندس كمال صواف في تصريح لمراسلة سانا، أن كميات الأقطان المستلمة تشمل 3817 طنًا من مزارعي محافظة دير الزور و254 طنًا من مزارعي حماة إضافة إلى 113 طنًا من مزارعي الرقة موضحًا أن المحلج قام بحلج كمية 2200 طن نتج عنها 911 طنًا من البذور منها 623 بذور صناعية والباقي زراعية يتم تسليمها لمؤسسة إكثار البذار خاصة صنفي حلب 124 ودير الزور 22 لتقوم المؤسسة بتوزيعها على المزارعين ليصار إلى إعادة زراعتها.


وأشار إلى أن المحلج ورد 3500 بالة من القطن لشركات غزل الساحل وحماة وحمص فضلًا عن تسويق 624 طنًا من بذور القطن الصناعية لشركة زيوت حماة مبينًا أن عمليات الحلج تتم من خلال ورديتين صباحية وبعد الظهر وبمعدل من 35 إلى 50 طنًا يوميًا.

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