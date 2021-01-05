بعد مد العمل بمبادرة العملاء المتعثرين.. نواب: كورونا أثرت بالسلب على الأوضاع الاقتصادية في العالم أجمع.. ومقترح برلماني بدمج الشركات المتعثرة أو بيعها

- محمد بدراوي: بعض الشركات تأثرت بكورونا.. والتعثر أمر طبيعي لهم

- أكمل قرطام: مد العمل بمبادرة العملاء المتعثرين طبيعي.. وكورونا السبب الرئيسي في ذلك

- بسنت فهمي: على الدولة أن تجد حلول أكثر فعالية لحل أزمة الشركات المتعثرة









أعلن البنك المركزي، عن مد العمل بمبادرة العملاء المتعثرين حتى 30 يونيو المقبل، وتشمل المبادرة الأشخاص الاعتبارية سواء المتخذ أو غير المتخذ بشأنهم إجراءات قضائية من العملاء ذوي المديونيات المشكوك في تحصيلها والرديئة والبالغ رصيد مديونياتهم أقل من 10 ملايين جنيه في نهاية سبتمبر 2019 وذلك بدون العوائد المهمشة.

أوضح البنك المركزي في بيان له، أمس الأحد، أن المد يشمل أيضا مبادرة الأشخاص الاعتبارية العاملة في قطاع السياحة من العملاء غير المنتظمين الذين تبلغ حجم مديونياتهم 10 ملايين جنيه فأكثر "بدون العوائد المهمشة" طرف البنك الواحد سواء متخذ أو غير متخذ بشأنهم إجراءات قضائية.





أكد عدد من النواب في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، على أهمية هذا القرار الذى يصب في مصلحة هولاء الشركات التي تحتاج إلى دعم خاصة في تلك الفترة بسبب جائحة كورونا، مشيرين إلى أن هذه الجائحة أثرت بالسلب على القطاعات المختلفة مما أدى لدعم الدولة لهم بتأخير سداد الرسوم المالية حتي منتصف السنة.





ثمن النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بقرار البنك المركزي بشأن أعلانها عن مد العمل بمبادرة العملاء المتعثرين حتى 30 يونيو المقبل، قائلًا " أؤيد قرار البنك المركزى فنحن في ظروف اقتصادية صعبة".





وأضاف "بدراوي"، في تصريح خاص لـ" صدى البلد"، أن الدولة تشهد الآن حالة غير مستقرة بسبب جائحة كورونا التي اجتاحت العالم أجمع، لافتًا إلى أن هذه الجائحة أثرت بالسلب على القطاعات المختلفة مما أدى لدعم الدولة لهم بتأخير سداد الرسوم المالية حتي منتصف السنة.





وأشار عضو اللجنة الاقتصادية، إلى أن قرار البنك المركزى يصب في مصلحة هولاء الشركات التي تحتاج إلى دعم خاصة في تلك الفترة، منوهًا على أن هذا القرار يشمل تأخير سداد المديونيات وبدون عوائد نظرًا لظروف الاقتصادية التي يعانى منها العالم أجمع .





ومن جانبه، أشاد النائب أكمل قرطام، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بقرار البنك المركزي بخصوص مد العمل بمبادرة العملاء المتعثرين حتى 30 يونيو المقبل والتي تشمل الأشخاص الاعتبارية سواء المتخذ أو غير المتخذ بشأنهم إجراءات قضائية من العملاء ذوي المديونيات، مشيرا إلى أن انتشار جائخة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، هي السبب الرئيسي في ذلك.





وأوضح "قرطام"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن الجميع تأثر بانتشار فيروس كورونا منذ العام الماضي، حيث أن هذه المبادرة جاءت بمثابة طوق نجاة لبعضهم ع حد وصفه، لافتا إلى ضرورة العمل على مساعدة المتعثرين في الفترة المقبلة.





وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذه الفترة نشهد تغيرات جذرية في الملف الاقتصادي بسبب ما يحدث حول العالم، منوهًا على أن الدولة استطاعت أن تواكب هذه التغيرات من خلال قرارتها الصارمة والجادة مع هذا الملف.





وتابع:" نحن خلال الفترة القادمة نشهد ثمار التعافي الاقتصادي لمصر فالدولة حققت مشروعات قومية وانجازات في مدة بسيطة لما تقدر دولة أخرى على تحقهها في سنوات".

وبدورها، علقت الدكتورة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على قرار البنك المركزي بشأن مد العمل بمبادرة العملاء المتعثرين حتى 30 يونيو المقبل، وتشمل المبادرة الأشخاص الاعتبارية سواء المتخذ أو غير المتخذ بشأنهم إجراءات قضائية من العملاء ذوي المديونيات، قائلة:" القرار يعتبر مسكن ولا يمكن أن يتم وصفه بأنه الحل الامثل ولابد أن يتم وضع خطة وحلول أخرى في أسرع وقت".





واقترحت "فهمي"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن يتم إعادة تقييم الشركات ثم طرحها للطرح العام أو الخاص حتى تندمج الشركات مع بعضها البعض لتكوين كيان أقوى، مشيرة إلى أنه من الممكن أن تستحوذ الشركات الكبري على الشركات الصغرى وهذه الحلول تتم من خلال البورصة والتعاملات الاقتصادية.





وأكدت عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، أن مشكلة الشركات تكمن في ضعف السيولة وارتفاع مستوى المديونيات علاوة على تأثير انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، التي أثرت بالسلب على اقتصاد العالم أجمع، لافتة إلى أن الدول العظمى تأثرت بانتشار هذه الجائحة.