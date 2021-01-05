مسلسل الاتفاق النووي بين مبدأ بيجن وأجندة بايدن.. هل يشعل ترامب الشرق الأوسط قبل رحيله؟.. خطة نتنياهو لضرب عصفورين بحجر





* إيران: إسرائيل خططت لمهاجمة أمريكا

* نتنياهو يرغب في صراع لضرب إيران والنجاة بنفسه من تهم الفساد

* بايدن يخطط لترك إسرائيل وحيدة أمام إيران





خلال الأيام الأخيرة للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته في البيت الأبيض، عادت التوترات في الشرق الأوسط للتصاعد مجددًا.





خلال عطلة نهاية الأسبوع، زعم وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن عملاء إسرائيليين كانوا يخططون لمهاجمة القوات الأمريكية في العراق لتزويد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بذريعة لضرب إيران.





قبيل الذكرى السنوية الأولى لاغتيال الولايات المتحدة للجنرال الإيراني صاحب الشخصية الكاريزمية قاسم سليماني، حذر قائد الحرس الثوري الإيراني أيضًا من أن بلاده سترد بقوة على أي استفزازات. وقال:"اليوم، ليس لدينا مشكلة أو قلق أو تخوف من مواجهة أي قوى. سنقدم كلماتنا الأخيرة لأعدائنا في ساحة المعركة".





ويستعد القادة العسكريون الإسرائيليون بالمثل لرد إيراني محتمل على اغتيال العالم النووي الإيراني البارز محسن فخري زاده في نوفمبر - وهو عمل تلقي طهران باللوم فيه على إسرائيل.





وبحسب ما ورد نشر كل من الولايات المتحدة وإسرائيل غواصات في الخليج العربي في الأيام الأخيرة، بينما قامت الولايات المتحدة بنقل قاذفات B-52 ذات القدرة النووية إلى المنطقة في استعراض للقوة.





وفي إشارة أخرى مقلقة، أعلن وزير الدفاع الأمريكي بالنيابة ، كريستوفر ميلر، خلال عطلة نهاية الأسبوع أن الولايات المتحدة لن تسحب حاملة الطائرات يو إس إس نيميتز ومجموعتها الضاربة من الشرق الأوسط - وهو انعكاس سريع لقرار البنتاجون السابق.





أولويات إسرائيل في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة





يقول تقرير نشره موقع "ذا كونفيرزيشن"، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يرغب في شيء أكثر من إجراء من جانب إيران من شأنه جذب القوات الأمريكية قبل أن يغادر ترامب منصبه هذا الشهر ويتولى الرئيس المنتخب جو بايدن السلطة. لن يمنحه ذلك الفرصة ليصبح قائدًا صعبًا في زمن الحرب فحسب، بل سيساعد أيضًا على تشتيت انتباه وسائل الإعلام عن تهم الفساد.





وأي رد عسكري أمريكي ضد إيران سيجعل من الصعب على بايدن إقامة علاقة عمل مع إيران وربما إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.





من المحتمل على أي حال أن يكون لإدارة بايدن اهتمامًا أقل بالمشاركة بشكل كبير في الشرق الأوسط - وهذا ليس على رأس قائمة الأولويات للإدارة القادمة. لكن استئناف الاتفاق النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات الأمريكية سيكون موضع ترحيب من الحلفاء الأوروبيين لواشنطن.





يشير هذا إلى أنه يمكن ترك إسرائيل لتدير أجندتها الخاصة في الشرق الأوسط خلال إدارة بايدن. وتعتبر إسرائيل إيران تهديدًا أمنيًا رئيسيًا مستمرًا لها بسبب دعمها لحزب الله في لبنان والمسلحين الفلسطينيين في غزة.





إن إحدى السياسات الإستراتيجية الرئيسية لإسرائيل هي أيضًا منع إيران من أن تصبح دولة حائزة للأسلحة النووية. إسرائيل هي القوة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط وهي مصممة على إبقاء الوضع على هذا النحو.





بينما تزعم إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية فقط، ربما تعتقد طهران بشكل واقعي (مثل كوريا الشمالية) أنه لا يمكن حماية أمنها القومي إلا من خلال امتلاك سلاح نووي.





في الأيام الأخيرة ، أعلنت طهران أنها ستبدأ تخصيب اليورانيوم إلى 20٪ في أسرع وقت ممكن ، متجاوزة الحدود المتفق عليها في الاتفاق النووي لعام 2015، وهو بالفعل ما قامت به اليوم.





ويقول التقرير إن هذه خطوة مهمة وقد تؤدي إلى توجيه ضربة إسرائيلية لمنشأة فوردو النووية تحت الأرض. فكرت تل أبيب في القيام بذلك قبل ما يقرب من عقد من الزمان عندما بدأت إيران سابقًا في تخصيب اليورانيوم بنسبة 20٪.





كيف انهار الاتفاق النووي الإيراني؟





بدأ البرنامج النووي الإيراني في الخمسينيات من القرن الماضي، ومن المفارقات أن بمساعدة الولايات المتحدة كجزء من برنامج "الذرة من أجل السلام". استمر التعاون الغربي حتى أطاحت الثورة الإيرانية عام 1979 بشاه إيران الموالي للغرب. وبعد ذلك تم تعليق التعاون النووي الدولي مع إيران، لكن البرنامج الإيراني استؤنف في الثمانينيات.





بعد سنوات من المفاوضات ، تم التوقيع على خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) في عام 2015 من قبل إيران والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وألمانيا (المعروفة باسم P5 + 1) ، إلى جانب الاتحاد الأوروبي.





لقد قيدت خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) بشدة الأنشطة النووية الإيرانية مقابل رفع العقوبات. ومع ذلك، سرعان ما انهار هذا التقدم مع انتخاب ترامب.





في أبريل 2018، كشف نتنياهو عن وثائق البرنامج النووي الإيراني التي حصل عليها الموساد، زاعمًا أن إيران كانت تحتفظ ببرنامج أسلحة سري. في الشهر التالي، أعلن ترامب انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة وإعادة فرض العقوبات الأمريكية.





قالت إيران في البداية إنها ستواصل الالتزام بالاتفاق النووي، لكن بعد اغتيال سليماني في يناير الماضي، تخلت طهران عن التزاماتها، بما في ذلك أي قيود على تخصيب اليورانيوم.





تاريخ إسرائيل في الضربات الوقائية





في غضون ذلك، سعت إسرائيل منذ فترة طويلة إلى تعطيل برامج خصومها النووية من خلال سياسة "الضربة الوقائية"، والمعروفة أيضًا باسم "مبدأ بيجن".





في عام 1981، قصفت الطائرات الإسرائيلية المفاعل الذري العراقي في أوزيراك (العملية أوبرا) ودمرته، معتقدةً أنه كان يُنشأ لأغراض أسلحة نووية. وفي عام 2007، قصفت طائرات إسرائيلية منشأة القبار النووية في سوريا للسبب نفسه.





وبدءًا من عام 2007، نفذ الموساد أيضًا على ما يبدو برنامج اغتيال لعرقلة الأبحاث النووية الإيرانية. بين يناير 2010 ويناير 2012 ، يعتقد أن الموساد نظم اغتيال أربعة علماء نوويين في إيران. وأصيب عالم آخر في محاولة اغتيال. ولم تؤكد إسرائيل ولم تنف ضلوعها في عمليات القتل.





يُشتبه في أن إيران ردت على الاغتيالات بهجوم فاشل بالقنابل ضد دبلوماسيين إسرائيليين في بانكوك في فبراير 2012. الإيرانيون الثلاثة المدانون بهذا الهجوم هم الذين تم تبادلهم مؤخرًا بالإفراج عن الأكاديمية الأسترالية كايلي مور جيلبرت من سجن إيراني.





وبحسب ما ورد تم تعليق برنامج اغتيال الموساد تحت ضغط من إدارة أوباما لتسهيل الاتفاق النووي الإيراني. لكن يبدو أن هناك القليل من الشك في أن اغتيال محسن فخري زاده كان من تنظيم الموساد كجزء من جهوده المستمرة لتقويض البرنامج النووي الإيراني. يُعتقد أن فخري زاده كان القوة الدافعة وراء العناصر السرية لبرنامج إيران النووي لعدة عقود.





كان توقيت مقتله مثاليًا من وجهة نظر إسرائيلية. لقد وضع النظام الإيراني تحت ضغط داخلي للانتقام. ومع ذلك، إذا حدث ذلك، فإنه يخاطر بضربة عسكرية من قبل إدارة ترامب المنتهية ولايته.





من حسن الحظ أنه تم إخراج مور جيلبرت من إيران قبل القتل مباشرة، حيث لا توجد احتمالية كبيرة لإفراج إيران عن سجين متهم بالتجسس لصالح إسرائيل (حتى لو كانت هذه الاتهامات لا أساس لها) بعد وقوع عملية الاغتيال الصارخة في إيران.





ما هو المرجح حدوثه بعد ذلك؟





أين يتركنا كل هذا الآن؟ سيعتمد الكثير على رد إيران على ما تعتبره (مع بعض المبررات) استفزازًا إسرائيليًا وأمريكيًا.





ستكون أفضل نتيجة هي عدم الانتقام الإيراني الواضح أو العمل العسكري على الرغم من الضغط المحلي القوي على القيادة للتصرف بقوة. وهذا من شأنه أن يترك الباب مفتوحًا أمام بايدن لاستئناف الاتفاق النووي، مع رفع العقوبات الأمريكية بموجب ضمانات صارمة لضمان عدم قدرة إيران على الحفاظ على برنامج أسلحة سري.