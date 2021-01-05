بعد رسالته الغامضة.. عبد المنصف يكشف حقيقة خلافة مع عصام الحضري ..فيديو





قال الكابتن محمد عبد المنصف حارس وادي دجلة: إن البوست الذي قام بنشره اللاعب عصام الحضري على السوشيال ميديا لا يقصده به ومن المؤكد أنه قام بنشره بسبب أن هناك من أساء إليه، مشيرا إلى أنه وعصام الحضري ليس بينهما أي خلاف وكانا يتحدثان أمس هاتفيا.





وأضاف عبد المنصف خلال مداخلة هاتفية في برنامج آخر النهار المذاع على قناة النهار، أن اللاعب عصام الحضري خفيف الدم وتعليقاته يفهمها الآخرون بشكل خاطئ ومن المفترض أن يقوم هو بتوضيح ما يعنيه بوسته مؤكدا على أن عصام الحضري ليس لديه مشاكل مع أحد خلال الفترة الأخيرة.



