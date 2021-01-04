مقترح برلماني بطرح الشركات المتعثرة للدمج أو البيع

علقت الدكتورة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على قرار البنك المركزي بشأن مد العمل بمبادرة العملاء المتعثرين حتى 30 يونيو المقبل، وتشمل المبادرة الأشخاص الاعتبارية سواء المتخذ أو غير المتخذ بشأنهم إجراءات قضائية من العملاء ذوي المديونيات، قائلة:" القرار يعتبر مسكن ولا يمكن أن يتم وصفه بأنه الحل الأمثل ولابد أن يتم وضع خطة وحلول أخرى في أسرع وقت".





اقترحت "فهمي"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن يتم إعادة تقييم الشركات ثم طرحها للطرح العام أو الخاص حتى تندمج الشركات مع بعضها البعض لتكوين كيان أقوى، مشيرة إلى أنه من الممكن أن تستحوذ الشركات الكبري على الشركات الصغرى وهذه الحلول تتم من خلال البورصة والتعاملات الاقتصادية.





وأكدت عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، أن مشكلة الشركات تكمن في ضعف السيولة وارتفاع مستوى المديونيات علاوة على تأثير انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، التي أثرت بالسلب على اقتصاد العالم أجمع، لافتة إلى أن الدول العظمى تأثرت بانتشار هذه الجائحة.





يذكر أن البنك المركزي، أعلن عن مد العمل بمبادرة العملاء المتعثرين حتى 30 يونيو المقبل، وتشمل المبادرة الأشخاص الاعتبارية سواء المتخذ أو غير المتخذ بشأنهم إجراءات قضائية من العملاء ذوي المديونيات المشكوك في تحصيلها والرديئة والبالغ رصيد مديونياتهم أقل من 10 ملايين جنيه في نهاية سبتمبر 2019 (بدون العوائد المهمشة).

وأوضح البنك المركزي في بيان له أمس الأحد أن المد يشمل أيضا مبادرة الأشخاص الاعتبارية العاملة في قطاع السياحة من العملاء غير المنتظمين الذين تبلغ حجم مديونياتهم 10 ملايين جنيه فأكثر (بدون العوائد المهمشة) طرف البنك الواحد سواء متخذ أو غير متخذ بشأنهم إجراءات قضائية.