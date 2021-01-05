الشوباشي: "الرئيس يهتم بكل شيء وبيدور على الحاجة اللي بتريح المصريين".. فيديو

أكدت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي أن المبادرة التي اطلقتها الدولة نحو تحول المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، كانت حلما كبيرا مؤكدة أن مصر من أكثر دول العالم تلوثا لأن السيارات تستخرج العوادم الناتجة من انبعاثات الوقود العادي.





وأضافت الشوباشي خلال تصريحات لها لفضائية اكسترا نيوز، أن الوقود أيضا يعد خطرا على الصحة مشيرة إلى أنه يكلف نفقات في علاج المواطنين ويسبب أثار سلبية كبيرة.





وتابعت الكاتبة الصحفية ان الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم بكل صغيرة وكبيرة في حياتنا كمصريين مؤكدة أنه " من قبل ما نشتكى الرئيس يسبقنا ويدور على الحاجة اللي بتريح المصريين".



