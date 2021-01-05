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الشوباشي: "الرئيس يهتم بكل شيء وبيدور على الحاجة اللي بتريح المصريين".. فيديو

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 04:00 ص
السيسي يفتتح معرض
السيسي يفتتح معرض تحويل المركبات
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محمود محسن
أكدت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي أن المبادرة التي اطلقتها الدولة نحو تحول المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، كانت حلما كبيرا مؤكدة أن مصر من أكثر دول العالم تلوثا لأن السيارات تستخرج العوادم الناتجة من انبعاثات الوقود العادي.

وأضافت الشوباشي خلال تصريحات لها لفضائية اكسترا نيوز، أن الوقود أيضا يعد خطرا على الصحة مشيرة إلى أنه يكلف نفقات في علاج المواطنين ويسبب أثار سلبية كبيرة.

وتابعت الكاتبة الصحفية ان  الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم بكل صغيرة وكبيرة في حياتنا كمصريين مؤكدة أنه "من قبل ما نشتكى الرئيس يسبقنا ويدور على الحاجة اللي بتريح المصريين".

وأشارت الشوباشي إلى أن الرئيس راى الموضوع من كل زواياه من البيئة وتوفير الاموال على المواطن لان البنزين او المازوت لها تكلفة عالية وكبيرة على الدولة والمواطن. 
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