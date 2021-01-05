محافظ بني سويف يبحث موقف تسليم أعمال البنية الأساسية بالمناطق الصناعية

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اجتماعًا،لبحث الموقف التنفيذي لأعمال البنية الأساسية بالمناطق الصناعية والإجراءات المنفذة حيال بعض المعوقات،وذلك بحضور المهندس محمد محمد أنور رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية بوزارة التجارة والصناعة، بجانب حضور مسؤولى الجهاز بالمحافظة،والأستاذة لمياء جلال مدير عام الاستثمار، ورجب يونس مدير منطقة بياض العرب الصناعية، ودعاء هلال مدير منطقة كوم أبوراضى الصناعية،وسلمى فتحي مسئولة منطقة الصناعات الثقيلة وعدد من التنفيذيين المعنيين .





وتم خلال الاجتماع،مناقشة سبل الدفع بمشروعات البنية التحتية وإنهاء إجراءات تسليم أعمال البنية الأساسية بالمناطق الصناعية ،مع التواصل المشترك بالشركات المنفذة لسرعة تسليم الأعمال النهائية،وكذا نقل الأصول وغيرها من التفاصيل الخاصة بتنفيذ المشروعات لدخولها الخدمة وتحقيق الاستفادة منها .





وتم استعراض الموقف التنفيذي للمرافق بمنطقة بياض العرب الصناعية والتي تشمل أعمال شبكات المياه والصرف بمرحلتيها الأولى والثانية ومحطات تنقية مياه الشرب والرفع الرئيسية، والأحواض وخط الطرد،وشبكة المياه بالمرحلة الثانية من الترفيق ، بالإضافة إلى شبكات التغذية الكهربائية"1 و2و3" وشبكة الإنارة الكاملة بالمنطقة، علاوة على استعراض الموقف الحالي فيما يتعلق بموعد التسليم النهائي لمحطة مياه الشرب وأعمال الكهرباء بمنطقة كوم أبوراضى الصناعية .





كما تمت مناقشة الموقف الحالي فيما يتعلق بدراسة الجدوى الخاصة بامكانية تنفيذ نماذج لوحدات معالجة حديثة للصرف الصحي والصناعي بالمناطق الصناعية، والتي قامت المحافظة بدراستها مع إحدى الشركات العاملة في المجال ،ضمن الخطة الشاملة التي تتبناها المحافظة للدفع بقطاع الاستثمار وتذليل عوائقه.





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من جانبه أكد محافظ بني سويف على أهمية العمل بروح الفريق الواحد ، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن من أجل تنمية أسرع وتوفير الجهد والوقت وللصالح العام،مؤكدًا على أن تلك الفترة تشهد تعاونًا مميزًا وآليات مشتركة نوعية بين جناحي التنمية الصناعية ، مشيرًا إلى أن هيئة التنمية الصناعية تمثل الجناح الإداري والجهاز التنفيذي يمثل الجناح الفني ، وأن التعاون بين الأطراف الثلاثة "المحافظة والهيئة والجهاز التنفيذي "يعتبر خطوة مميزة في تحقيق الأهداف المنشودة ، لاسيما في مجال النهوض بالمناطق الصناعية وتحسين خدماتها.





فيما أعرب رئيس الجهاز التنفيذي عن سعادته بحضور هذا الاجتماع الذي يمثل نقطة انطلاق لتعاون مميز مع المحافظة بقيادة الوزير المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم الذي يحرص على فتح آفاق وسبل جديدة للتعاون والعمل من خلال الفريق الواحد ، مؤكدًا على أن الجهاز لن يتوانى في دعم جهود المحافظة في خطتها لتحسين المستوى بالمناطق الصناعية في إطار توجهات الدولة في الفترة الحالية بالعمل المتواصل للدفع بعجلة الاستثمار.



