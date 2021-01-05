الأنصاري: القاهرة والرياض أفشلا مشروعات تدميرية عابرة للحدود بالمنطقة.. فيديو

قال سلمان الأنصاري، مؤسس ورئيس لجنة العلاقات العامة الأمريكية السعودية "سابراك"، إن منطقة الشرق الاوسط تغيرت كثيرا من حيث الأفكار والاستراتيجيات.





وأضاف "الأنصاري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"، أن جناحي الأمن القومي العربي القاهرة والرياض عملتا بذكاء منقطع النظير وكشفتا الأوراق الأكثر تعقيدا في المنطقة من خلال مقاطعة قطر.





وأشار إلي أن القاهرة والرياض قاما بعمل تاريخي في تغيير الخريطة الأيديولوجية في المنطقة وأفشلا مشاريعا تدميرية هائلة عابرة للحدود، ومخططات استخباراتية لدول كانت تستخدم قطر كواجهة وأداة من أدوات كثيرة لمشاريعها الظلامية من خلال استخدام فكر الإخوان المشردين.





وأكد مؤسس ورئيس لجنة العلاقات العامة الأمريكية السعودية "سابراك"، أن المقاطعة التي تمت مع قطر حققت نسبيا أكثر من 80% من أهدافها.