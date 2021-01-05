إعلامي سعودي: الاتفاق بين المملكة وقطر يشمل مصر والإمارات والبحرين

كشف الإعلامي السعودي جاسر الجاسر، تفاصيل الاتفاق مع قطر والذي من المقرر أن يعلن عنه في القمة الخليجية اليوم الثلاثاء.





وقال جاسر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج " الحكاية" والمذاع عبر قناة " إم بي سي مصر"،:" القرار الذي س يتم الإعلان عن تفاصيله اليوم، يتعلق بدول المقاطعة الأربعة".





وأشار الإعلامي السعودي إلى أنه لا يوجد اتفاق منفرد بين السعودية وقطر ولكنه يشمل مصر والإمارات والبحرين.





ونوه الجاسر إلي أن الاتفاق يحدد الإطار العام ولكنه لا يحدد التفاصيل وهو بداية كبري للعمل المشترك بين دول المقاطعة الأربعة وقطر، مشيرًا إلى أن التحديات التي تواجه المنطقة تقتضي وجود عمل عربي مشترك لتحقيق الاستقرار.