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مبادرة لمتابعة الحالات المعزولة منزليا .. أبرز تصريحات وزيرة الصحة حول آخر مستجدات كورونا

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 12:33 ص
هالة زايد
هالة زايد
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هاني حسين
أطلقت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، مجموعة من التصريحات الهامة حول آخر مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر، كما تحدثت عن نسب الأكسجين الطبي في كل المستشفيات، وأطلقت مبادرة جديدة لمتابعة حالات العزل المنزلي، وذلك في مؤتمر صحفي لها، وفيما يلي أبرز التصريحات:

- متابعة دقيقة لنسب الاكسجين لكل المستشفيات ونستجيب للمستجدات.
- نرغب في الوصول  لكل الحالات التي يتم عزلها منزليا.
- إطلاق مبادرة لرعاية حالات العزل المنزلي الأربعاء المقبل.
- شباب تابعون لمبادرة 100 مليون صحة  يمرون على حالات العزل المنزلي لمتابعتها .
- متوسط إصابات كورونا اليومي 1200 حالة.
- الوحدات الصحية في الأحياء والقرى والنجوع  تتابع الحالات المعزولة منزليا.
- عقد اجتماعات بصفة دورية للتأكد من توفر الأكسجين.
- نسب الأكسجين بالمستشفيات تحدث كل 6 ساعات.
- قوافل علاجية بالأحياء الأكثر إصابة.. وأجرينا 230 ألف متابعة لحالات عزل منزلي.
- منظومة الكترونية لـ معرفة أماكن الرعاية المركزة وعدد الأسرة وأجهزة التنفس الصناعي.
- المبادرات الرئاسية حسنت صحة المواطنين على مدار عامين.
- منظومة الأكسجين جزء هام من الأدوية. 
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