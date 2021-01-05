نقيب التمريض: 6 شهداء في الموجة الثانية وتمريض الحسينية شاف يوم صعب

قالت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، تعليقا على مقطع فيديو تمريض مستشفى الحسينية بالشرقية أثناء محاولتهم انقاذ مصابي كورونا داخل العناية المركزة ، قائلة: " كان يوم صعب عليهم كلهم".





وأضافت كوثر محمود في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" ممرضة مستشفى الحسينية تخرجت من 7 شهور و أداؤها متميز مع زملائها، وتمريض الحسينية نموذج لكل أطقم التمريض في كل مستشفيات مصر".





وتابعت كوثر محمود:" في الموجة الثانية من كورونا سقط 6 شهداء من التمريض نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا، و نحن في معركة وميدان ولن نتراجع مطلقا ونحن في خدمة اهالينا ولن نترك دورنا مطلقا".





وأكملت كوثر محمود:" في أخر عامين تم تخريج أكثر من 40 ألف ممرض وممرضة ووزارة الصة وضعت خطة للتوسع الأفقي والرأسي لزيادة أعداد التمريض في المستشفيات".





ولفتت كوثر محمود:" الوزارة وضعت 3 خطط لتغطية عجز التمريض في كافة مستشفيات الجمهورية خاصة في مستشفيات الصدر والحميات والعزل".







