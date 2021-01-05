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توك شو

نقيب التمريض: 6 شهداء في الموجة الثانية وتمريض الحسينية شاف يوم صعب

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 05:14 ص
كورونا
كورونا
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هاني حسين
قالت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض،  تعليقا  على  مقطع فيديو تمريض مستشفى الحسينية بالشرقية أثناء محاولتهم انقاذ مصابي كورونا داخل العناية المركزة، قائلة:" كان يوم صعب عليهم كلهم".

وأضافت كوثر محمود في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :"   ممرضة  مستشفى الحسينية تخرجت من 7 شهور و أداؤها متميز مع زملائها، وتمريض الحسينية نموذج لكل أطقم التمريض في كل مستشفيات مصر".

وتابعت كوثر محمود:"  في الموجة الثانية من كورونا سقط 6 شهداء من التمريض نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا، ونحن في معركة وميدان ولن نتراجع مطلقا ونحن في خدمة اهالينا ولن نترك دورنا مطلقا".

وأكملت كوثر محمود:"  في أخر عامين تم تخريج أكثر من 40 ألف ممرض وممرضة ووزارة الصة وضعت خطة للتوسع الأفقي والرأسي لزيادة  أعداد التمريض في المستشفيات".

ولفتت كوثر محمود:"  الوزارة وضعت 3 خطط لتغطية عجز التمريض في كافة مستشفيات الجمهورية خاصة في مستشفيات الصدر والحميات والعزل".


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