ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

المرور: إغلاق طريق مصر - أسوان الزراعي بسبب الشبورة

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 12:39 ص
طريق مصر - أسوان
طريق مصر - أسوان الزراعي
Advertisements
أحمد مهدي
أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن إغلاق طريق مصر - أسوان الزراعي من بني سويف والمنيا وأسيوط أمام حركة المرور لوجود شبورة بسبب الشبورة الكثيفة وانعدام الرؤية.

وقالت مصادر، إن الإدارة بإشراف اللواء محمود عبدالرازق، تهيب بقائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

كانت وزارة الداخلية وجهت المواطنين مرتادي الطرق رسالة مهمة ضمت إرشادات ونصائح لقيادة آمنة في الطقس السيئ.

وفي ذات السياق رفعت غرف عمليات إدارات المرور المختلفة حالة الطوارئ، لاسيما إجراء عمليات مراقبة دورية ومتابعة للطرق والمحاور، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية خلال الطقس السيئ.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور عن رسالة مهمة تتضمن نصائح للقيادة الآمنة على الطرق والمحاور للحد من حوادث الطرق التي تقع بسبب الطقس السيئ وانعدام الرؤية، وجاء على رأسها:

١- يجب مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الأمن.
٢- استعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا .
٣ مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك .
٤- استخدام مساحات المطر لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامى والخلفى .
٥- مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة .
٦- عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة .
٧- عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث .
٨- زيادة الانتباة اثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة.
٩- عدم استخدام جهاز الفرامل بصورة مفاجئة في مياه الأمطار لتجنب انزلاق السيارة.
١٠-عند وجود اعطال او لا قدر الله حوادث يرجى الاتصال بارقام الإغاثة المرورية 01221110000.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

المرور تغلق محور 30 يونيو بسبب الشبورة وانعدام الرؤية

المرور تغلق طريق مصر - أسوان الزراعي بسبب الشبورة

المرور: إغلاق طريق السويس الصحراوي بسبب الشبورة

الشبورة تحاصر الطرق.. الإدارة العامة للمرور تمنع دخول السيارات على 5 طرق صحراوية بسبب انعدام الرؤية.. وتوجه نصائح للقيادة الآمنة في الطقس السيئ

تعرف على خريطة الطرق المغلقة بسبب الشبورة

بعد وضوح الرؤية.. إعادة فتح 3 طرق رئيسية وصحراوية | تعرف عليها

ترشيحاتنا

عبد الحميد بسيوني مديرا فنيا لطلائع الجيش ويقود الفريق أمام الزمالك

مفاجأة في قائمة الأهلي لمواجهة سونيديب بدوري أبطال أفريقيا

عاجل.. فتح الأجواء والحدود بين قطر والسعودية

لقطة رومانسبة.. دنيا سمير غانم تخطف الأنظار مع زوجها.. شاهد

موسيماني يحسم انتقال عمرو وردة للأهلي | تفاصيل

الخارجية الأمريكية تعلق على فتح الحدود والأجواء بين السعودية وقطر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تبدأ من 340 ألف جنيه.. مواصفات وأسعار TOYOTA RUSH موديل 2021

بعد تصدرها تريند جوجل.. إطلالات ساحرة لـ شيرين عبد الوهاب.. شاهد

كتف وكتف.. سوسن بدر تخطف الأنظار بفستان جريء