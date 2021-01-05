ميدو: رامي صبري لا يحترم فريقه بمغازلته للأهلي.. وعثمان يدير الإسماعيلي بنظام ديكتاتوري

هاجم أحمد حسام "ميدو"، مدرب الزمالك الأسبق، رامي صبري، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي عبر برنامجه المذاع على قناة النهار "أوضة اللبس".





وقال ميدو: "لا أفهم تصرفات رامي صبري واحتفالاته بنسر الأهلي عقب تسجيله للأهداف ، إذا كان مسؤولو الأهلي يفكرون في التعاقد معه، فبعد تلك التصرفات سينتهي هذا التفكير تماما، يجب على اللاعب احترام الفريق الذي يلعب له".





وسجل رامي صبري هدفا في مرمى الزمالك، خلال لقاء الفريقين، بالجولة الخامسة للدوري المصري، وفاز الفريق الأبيض بنتيجة 2-1.





وأكد ميدو، أن الزمالك قدم أفضل مبارياته هذا الموسم، كما رفض الهجوم على البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني، مشيرا الى أنه مدرب كبير لا يقل عن مانويل جوزيه وجوسفالدو فيريرا.





وأشار ميدو إلى أن سقوط كريم فؤاد لاعب إنبي بعد التحام مع إمام عاشور لاعب الزمالك لا يستحق ضربة جزاء، خاصة أن اللعبة خارج منطقة الجزاء، وبالتالي لا يصح لتقنية الفيديو أن تنبه الحكم للعبة.





ولكنه عاد وأوضح أن إنبي يستحق ضربة جزاء بنسبة كبيرة في كرة مشتركة من طارق حامد، كما أن الأهلي لا يستحق ضربة جزاء أمام وادي دجلة في لقاء الفريقين بالدوري، بعد سقوط أحمد رمضان بيكهام.





وانتقل ميدو للحديث عن أزمات النادي الإسماعيلي، حيث لفت إلى أن إبراهيم عثمان رئيس القلعة الصفراء يدير النادي بنظام ديكتاتوري بحت، ولا يستمع لآراء أساطير النادي، كما أن أسلوبه الإداري لم يتغير منذ ربع قرن.



