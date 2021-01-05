معاناة أهل قرية شطانوف بالمنوفية من الصرف الصحي وعدم توافر وحدات الإسعاف والمطافئ





موضحا أن: " كان موجود بالقرية مستشفى تخدم أهالي القرية والقرى المجاورة لها وتم أخذ الأجهزة منها وأصبح المبنى كالخرابة مشيرا إلى أن عربيات الكسح النقلة الواحدة أصبحت بـ ٥٠ جم وممكن أكثر من ذلك".





وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان القرية.





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وقال ربيع في شكواه نحن سكان قرية شطانوف مركز أشمون محافظة المنوفية أكبر قرى المركز من حيث المساحة والمحليات التابعة ليها وأكثر قرى المركز فى الكثافة السكانية تقريبا ٦٠٠٠٠ مواطن نعاني من عدم وجود وحدة إسعاف أو وحدة مطافئ ولا يوجد بالقرية محطة للصرف الصحي و القرية عائمة على مياه المجاري.