لقاح كورونا المصري.. فاكسين فالي: ننتظر موافقة هيئة الدواء للبدء في التصنيع

قال محسن بدوي رئيس مصنع فاكسين فالي لإنتاج لقاح مصري لعلاج فيروس كورونا، إنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع المركز القومي للبحوث منذ 3 أشهر وهيئة الدواء زارت المصنع لتفقده، وأجرينا بعض التعديلات التي أبلغتنا بها الهيئة.





وأضاف محسن بدوي في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"،: "ننتظر موافقة هيئة الدواء للبدء في تصنيع لقاح كورونا".





وتابع محسن بدوي:" بعد الموافقة نبدأ في تجهيز 3000 جرعة للتجارب السريرية ويتم تجهيزها في شهرين، وبعد نجاح التجارب السريرية سيكون الانتاج مع نهاية العام".





وأكمل محسن بدوي:" اللقاح المصري سيماثل أي لقاح عالمي وذلك بسبب توافر الأجهزة والتكنولوجيا العالمية والعلماء المصريين على أعلى مستوى".





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 703 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 114601 حالة حتى اليوم.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1277 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 58 جديدة.



