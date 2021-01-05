محافظ كفر الشيخ يغلق 11 مقهى ومنشأة لمخالفة الإجراءات الاحترازية.. صور

قرر اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، اليوم، غلق 11 مقهى ومحلًا ومطعمًا لمدد مختلفة ما بين يومين وأسبوع، وفي حالة تكرار المخالفة سيتم الغلق شهرًا كاملًا؛ لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية ، ومنها عدم ارتداء الكمامات.





جاء ذلك خلال جولة لمحافظ كفر الشيخ، رافقه خلالها عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ ، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد؛ للتأكد من التزام المقاهي والمنشآت التجارية والمطاعم من تفعيل وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.





وشملت جولة المحافظ ونائبه والسكرتير العام المساعد، شارع الإستاد وتم غلق عدد من المقاهي والمطاعم، وشارع المصنع، وشارع المستشفى العام، ومنطقة غرب مدينة كفر الشيخ ، والمنطقة الصناعية ، وشارع الجامعة، وعددًا من الشوارع الجانبية بالمدينة التجارية ، ومنطقة الثلاجة.





وشدد محافظ كفر الشيخ خلال جولته الليلية على الالتزام بارتداء الكمامات، محذرًا أصحاب المقاهي والمحال من غلق محالهم ومقاهيهم لمدد أخرى في حالة عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.





وأشاد المحافظ، بالمواطنين الملتزمين بارتداء الكمامات، مؤكدًا أن الدولة اتخذت قرار تطبيق الغرامات، حفاظًا على صحة المواطنين ، ويجب على كل مواطن الحفاظ على صحته وأسرته.