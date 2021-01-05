طارق العشري يكشف كواليس رحيله عن طلائع الجيش

كشف طارق العشري مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش السابق كواليس رحيله عن تدريب الفريق العسكري.





وتقدم العشري باستقالته من تدريب الجيش عقب الخسارة من الاتحاد السكندري، في المباراة التي أقيمت بالجولة الخامسة من بطولة الدوري.





وقال العشري خلال تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة "أون تايم سبورت 2": "لست حزينًا بسبب رحيلي عن طلائع الجيش، المؤسسة العسكرية بيتي ونعمل فيها بأمر تكليف، ولكن ظروف كورونا السيئة تلاحقني منذ بداية الدوري".





وأضاف: "أنا أفتقد 8 لاعبين، وفيروس كورونا هو من أجبرنا على وضع تشكيلة مناسبة لكل مباراة، لا يوجد شك أننا تأثرنا، بجانب سوء التوفيق الذي يحالفنا، نصل لمرمى الخصوم كثيرًا ولكن لا نحرز أهداف".





وتابع: "فضلت الاعتذار عن منصبي بسبب سوء التوفيق، ولكي أرفع الحرج عن الإدارة، والنادي بمثابة بيتي، وعندما يتم تكليفي من قبل المؤسسة العسكرية لا أستطيع أن أتأخر".





وأردف: "واجهت ظروف عصيبة في الفترة الماضية، منذ أن كنت في نادي المصري أصيب حوالي 20 لاعبًا بفيروس كورونا، وكانوا يحتاجون لوقت من أجل استعادة مستواهم ولذلك النتائج اهتزت، والأندية الشعبية ترضخ للجماهير التي تغضب من سوء النتائج".





وواصل: "مع حرس الحدود خططنا بشكل جيد، والفريق كان قد وصل لمرحلة جيدة وكنت قد تركتهم في المركز التاسع، وعندما عدت مرة أخرى لم أستطع أن أرفض التكليف، وجئت من أجل إنقاذ الفريق والهدف لم يتحقق، ولذلك اعتذرت قبل مباراة الزمالك والإدارة تفهمت ذلك، لأنني حاولت تحقيق هدفي ولكن حالفني سوء التوفيق".



