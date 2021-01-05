في عيد ميلاد عبد الباسط حمودة.. بدأ مشواره في المدبح ولم يحصل على شهادة دراسية

يحتفل اليوم النجم عبد الباسط حمودة بعيد ميلاده الذي ولد في 5 يناير عام 1960، بمنطقة أبوقير في محافظة الإسكندرية.





"صدى البلد يرصد معلومات عن عبد الباسط حمودة.





1- من مواليد سنة 1960 في حي "الدرب الأحمر" بالقاهرة.





2- لم يحصل على أي شهادات دراسية، إلا أن "الدنيا علمته"، كما يقول دائما.





3- بدأ مشواره بالعمل مع والده في مدح النبي، وكان لنشأته على سماع الأغاني الشعبية المنبعثة من المقاهي والمحلات، تأثير في موهبته، إذ حفظ العديد منها، ومن هنا كانت انطلاقته.





4- اختاره المطرب الشعبي "أنور العسكري" لكي يعمل معه في فرقته، وتقاضى "ربع جنيه" كأول أجر له في الأفراح، عندما اصطحبه الأول ليغني معه في أحد الأفراح الشعبية عام 1978.





5- شارك في فيلم "تحت الربع بجنيه وربع"، عام 2000، وعدة أفلام أخرى منذ عام 2009 بدأها بـ"الفرح"، وآخرها "أمان يا صاحبي"، عام 2017، في عام 2002، بدأ العمل الدرامي التليفزيوني من خلال مسلسل "الأصدقاء"، ثم "ماما في القسم" عام 2010.





6 - في عام 2008، كانت عودته إلى الساحة الغنائية من جديد، حيث أصدر ألبوم "ضربة معلم"، الذي استعاد من خلاله شعبيته العريضة مرة أخرى، خاصةً بعد تصوير أغنيته الشهيرة "أنا مش عارفني" على طريقة الفيديو كليب، ثم في 2010 صدر له ألبوم "سلفني ضحكتك".





7 - هو من اكتشف موهبة الفنان أحمد سعد، وشجعه على الغناء بجانب التلحين، وعلاقته قوية للغاية بعمرو دياب، ويقول عن ذلك في برنامج "المولد": "عمرو كان معانا من السبعينيات، وكان شغال معانا في الهرم، ولما عملت أغنية ناس بتحب ناس، عجبته قوي، وكمان بيحبني قوي علشان أنا اسمي على اسم أبوه".