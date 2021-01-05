بشخصية "كاميليا".. نرمين الفقي تشارك جمهورها بصور جديدة من مسلسل لؤلؤ

شاركت الفنانة نرمين الفقي متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، أحدث اطلالتها بصورتين جديدتين من مسلسلها الجديد الذي يعرض على فضائية ON "لؤلؤ".

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها، وكانت أبرز التعليقات حول جمالها كالتالي: "قمر_ بحبك يا جميلة يا قلب أبيض .. وعلق البعض حول دورها في شخصية كاميليا بالمسلسل معبرين عن اتقانها للدور.

وقد هاجمت بعض الجماهير مؤخرًا الفنانة نرمين الفقي بسبب دورها في مسلسل لؤلؤ الذي بدأ عرض حلقاته هذا الأسبوع.

ونشرت نرمين الفقي صورة لها من مسلسل لؤلؤ عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، لتعلق إحدى المعجبات، قائلا: "مش مستواكي المسلسل ده بصراحه ولا شوت في التريلير و اسمك في الاخر و لا موجوده في التتر.. حتي في الشكل كلنا عارفين انك قمر".

واكتفت نرمين الفقي بالرد على تلك الانتقادات بوضع ايموجي.

مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كلًا من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.