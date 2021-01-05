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رياضة

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة ليفربول أمام ساوثهامبتون

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 02:30 ص
الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي
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عبدالله هشام
خسر فريق ليفربول أمام منافسه ساوثهامبتون بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء، الإثنين، على ملعب "سانت ماري" ضمن منافسات الجولة الـ17 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وفرط ليفربول في صدارة الدوري الانجليزي حال حقق فريق مانشستر يونايتد الفوز في المباراة القادمة أمام فريق بيرنلى المؤجلة من الأسبوع الأول 

وحاليا يتساوى ليفربول مع غريمه التقليدي مانشستر يونايتد في عدد النقاط رغم تأجيل مباراة للشياطين الحمر . 

وجاء جدول الترتيب كالتالي : 

1-  ليفربول : 33 نقطة 
2- مانشستر يونايتد : 33 نقطة 
3- ليستر سيتي : 32 نقطة 
4- توتنهام : 29 
5- مانشستر سيتي : 29 
6- ساوثهامبتون : 29 
7 إيفرتون :29 
8- استون فيلا : 26 
9- تشيلسي : 26 
10- ويست هام يونايتد : 26 
11- ارسنال : 23 
12- ليدز يونايتد : 23 
13- ويلفرهامبتون : 22 
14- كريستال بالاس : 22 
15- نيوكاسيل : 19 
16- بيرنلى : 16 
17- برايتون : 14 
18- فولهام : 11 
19- ويست بروميتش : 8 
20- شيفيلد يونايتد : 2

فاز فريق ساوثهامبتون علي نظيره ليفربول بهدف نظيف في الجولة السابعة عشر لبطولة الدوري الإنجليزي.

أحرز داني إنجز الهدف الأول لفريقه ساوثهامبتون في شباك نظيره ليفربول في الجولة السابعة عشر لبطولة الدوري الإنجليزي

وأحرز إنجز الهدف في الدقيقة الثالثة من متابعة للضربة الحرة التي نفذها زميله أوريو روميو، بعد خطأ دفاعي فادح من ترينت ألكسندر أرنولد.

وسدد محمد صلاح كرة رأسية مرت فوق مرمي ساوثهامبتون لينتهي النصف الأول من المباراة بتأخر الريدز.

الشوط الثاني بدأ بمحاولات متكررة لليفربول لتعديل النتيجة وسدد فينالدوم كرة صوب المرمي في الدقيقة ٤٩ لكنها ارتطمت في يد مدافع ساوثهامبتون ولم يحتسبها حكم اللقاء ضربة جزاء وسط اعتراض من زملاء محمد صلاح.

ليفربول استمر في المحاولات لكنها جميعا كانت بعيدة عن مرمي ساوثهامبتون ، باستثناء تسديدة أرنولد في الدقيقة ٧٤ التي مرت بجوار المرمي بقليل.

استمرت محاولات ليفربول الهزيلة التي لم تسفر عن أي شيء، لينتهي اللقاء بفوز ساوثهمبتون.

وبتلك النتيجة،ارتفع رصيد ساوثهمبتون للنقطة ٢٩ في المركز السادس، وتوقف رصيد ليفربول عند ٣٣ نقطة في المركز الأول.


أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره ساوثهامبتون، في الجولة السابعة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - فابينيو - جوردان هندرسون - أندرو روبرتسون

خط الوسط: جيني فينالدوم - تياجو ألكانتارا - أليكس أوكسليد شامبرلين

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو

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