في ذكرى ميلاد حاتم ذوالفقار .. تعرف على عدد زيجاته

تحل اليوم 5 يناير ذكرى ميلاد الفنان حاتم ذو الفقار الذي قدم عددا من الاعمال الفنية إلا أنه اشتهر بأدوار الشر.





تزوج حاتم ذو الفقار 3 زيجات، الأولى من "كريمة" ابنة الصحفي الكبير إبراهيم الورداني، والثانية من الفنانة "نورا" شقيقة الفنانة "بوسي"، والثالثة كانت من خارج الوسط الفني، ولم يدم زواجه بأي منهن ولم ينجب منهن ايضا.



