حادثة مفجعة.. 11 شخصا يتناوبون اغتصاب مضيفة طيران حتى الموت

انتهت حياة مضيفة طيران بطريقة مأساوية على يد 11 رجلا بعد اغتصابهم لها ومن ثم قتلها، ليتم العثور على جثة الشابة في غرفة فندق بالفلبين.





ووجهت الشرطة تهمًا ضد مجموعة الرجال بعد اكتشاف جثة المرأة في مدينة ماكاتي في رأس السنة الميلادية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.





وكانت "كريستين أنجيليكا داسيرا" صاحبة الـ 23 عامًا، فاقدة للوعي في حوض استحمام فارغ بغرفة فندق حيث كانت هي وأصدقاؤها يحتفلون بليلة رأس السنة الجديدة.





وأعلن في وقت لاحق وفاة المضيفة من مدينة جنرال سانتوس بعد نقلها إلى المستشفى في المدينة الفلبينية، وكشف قائد شرطة مدينة ماكاتى العقيد "هارولد ديبوزيتار" أن 11 رجلًا قد وجهت إليهم تهم لأنهم كانوا مع كريستين وقت وفاتها.





ولكن التهم مؤقتة حيث تنتظر السلطات تقارير التشريح وعلم السموم، ومن بين 11 متهمًا، ثلاثة منهم فقط كانوا أصدقاء "داسيرا" بينما كان الآخرون غرباء عنها عمليًا ، لأنهم لم يعرفوا سوى أصدقائها الثلاثة ''.





وقد اتهمت المجموعة بالاغتصاب حيث تم العثور على جثة كريستين مع تمزقات وعلامات على اغتصابها، كما كان جسدها مغطى بالكدمات والخدوش.



