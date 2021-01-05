ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

رانيا محمود ياسين تدعو لوالدها وياسر عرفات بالرحمة

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 02:46 ص
صدى البلد
Advertisements
القسم الميداني

شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين صورة لوالدها الراحل محمود ياسين بصحبة الزعيم ياسر عرفات، داعية لكلاهما بالرحمة والمغفرة، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

 

وعلقت رانيا محمود ياسين على الصورة، : " ابي الغالي مع الزعيم ياسر عرفات رحمهما الله واسكنهم فسيح جناته يا رب العالمين "

 

يُذكر أن رانيا محمود ياسين شاركت في السباق الرمضاني في مسلسل "فالنتينو" أمام الزعيم عادل إمام والذي عرض في السباق الرمضاني 2020.  

 

مسلسل "فلانتينو" بطولة الفنان عادل إمام، داليا البحيرى، دلال عبد العزيز، عمرو وهبة، رانيا محمود ياسين، هدى المفتى، سليمان عيد، حمدى الميرغنى، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

رانيا محمود ياسين تتذكر والدها الراحل بصورة من شبابه.. شاهد

بصور من طفولتها.. رانيا ياسين تستعيد ذكرياتها مع والدها

بإطلالة شتوية.. رانيا محمود ياسين تتألق في أحدث ظهور لها

رانيا محمود ياسين تهنئ متابعيها بالعام الجديد

بنشر صورة لوالدها .. رانيا محمود ياسين تهنئ جمهورها بالعام الجديد

رانيا محمود ياسين تستعيد ذكريات والدها.. شاهد

ترشيحاتنا

ممدوح غراب يكشف مفاجأة لـ ريهام سعيد بخصوص مستشفى الحسينية.. فيديو

كريم سعيد: فرجاني ساسي وقع لناد قطري بـ 6 ملايين دولار

بعد تصدرها تريند جوجل.. إطلالات ساحرة لـ شيرين عبد الوهاب.. شاهد

رئيس المخابرات العامة يبحث ملفات التعاون الثنائي مع القيادات السودانية فى مختلف المجالات

رئيس وزراء قطر الأسبق يعلق على المصالحة بين الدوحة والرياض

بيطردونا من البيت كل شوية.. حكاية طفلين سكنا الشوارع بسبب خلافات الأب والأم في الشرقية.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تبدأ من 340 ألف جنيه.. مواصفات وأسعار TOYOTA RUSH موديل 2021

بعد تصدرها تريند جوجل.. إطلالات ساحرة لـ شيرين عبد الوهاب.. شاهد

كتف وكتف.. سوسن بدر تخطف الأنظار بفستان جريء