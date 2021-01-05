رانيا محمود ياسين تدعو لوالدها وياسر عرفات بالرحمة

شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين صورة لوالدها الراحل محمود ياسين بصحبة الزعيم ياسر عرفات، داعية لكلاهما بالرحمة والمغفرة، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلقت رانيا محمود ياسين على الصورة، : " ابي الغالي مع الزعيم ياسر عرفات رحمهما الله واسكنهم فسيح جناته يا رب العالمين "

يُذكر أن رانيا محمود ياسين شاركت في السباق الرمضاني في مسلسل "فالنتينو" أمام الزعيم عادل إمام والذي عرض في السباق الرمضاني 2020.

مسلسل "فلانتينو" بطولة الفنان عادل إمام، داليا البحيرى، دلال عبد العزيز، عمرو وهبة، رانيا محمود ياسين، هدى المفتى، سليمان عيد، حمدى الميرغنى، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام.