أستاذ علم الأمراض بلندن: توجد أولوية في توزيع لقاح أسترازينيكا داخل بريطانيا.. فيديو

قال الدكتور ضياء الدين كامل أستاذ واستشاري الباثولوجي في لندن ، إن قرار الاغلاق الذي جاء في بريطانيا كان بناء علي تزايد اعداد إصابات فيروس كورونا بشكل كبير جدا وهذا منذ شهر حتي الان مؤكدا ان زيادة الإصابات أدت الي حدوث ضغط كبير علي المستشفيات .





وأضاف ضياء الدين خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع علي قناه سي بي سي ، ان الطفرة التي حدثت لفيروس كورونا أدت الي انتشاره بشكل أوسع لافتا الي ان الطفرة الجديدة في الفيروس جعلته ينتشر ويصيب الشباب والأطفال كما ان فتح المدراس في بريطانيا قبل أعياد الميلاد بأسبوع ادي الي ارتفاع الإصابات بصورة كبيرة .





ضياء الدين ، ان الحكومة الإنجليزية أعلنت الاغلاق حتي تتيح تطعيم اكبر عدد من الأشخاص وتفادي الضغط علي المستشفيات لافتا الي ان هناك أولوية في توزيع لقاح أسترازينيكا داخل بريطانيا ويتم إعطائه الي الأشخاص الذين يندرجون تحت فئة الخطر . وأوضحأعلنتالأشخاصإعطائهالأشخاص



