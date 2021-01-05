نقابة المهندسين: الاشتراطات الجديدة للبناء خطوة في الطريق الصحيح.. فيديو

قال المهندي احمد رمزي رئيس شعبة الهندسة المدنية بنقابة المهندسين ، إن الضوابط والاشتراطات البنائية جعلتنا الان نسير علي الطريق الصحيح، مؤكدا انه تم الاعتماد علي الجامعات لوضع نمازج تصميمية لعمل الوجهات المعمارية .





وأضاف رمزي خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع علي قناه سي بي سي ، ان نقابة المهندسين تحتوي علي جميع أسماء المهندسين والمكاتب الاستشارية الخاصة بالتصميم والاشراف علي التنفيذ ويمكننا من خلالهم مساعدة الدولة في تحقيق احلامها المعمارية في المرحلة القادمة .



