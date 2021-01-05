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نقابة المهندسين: الاشتراطات الجديدة للبناء خطوة في الطريق الصحيح.. فيديو

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 03:16 ص
رمزي
رمزي
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إبراهيم القادري
قال المهندي احمد رمزي رئيس شعبة الهندسة المدنية بنقابة المهندسين ، إن الضوابط والاشتراطات البنائية جعلتنا الان نسير علي الطريق الصحيح، مؤكدا انه تم الاعتماد علي الجامعات لوضع نمازج تصميمية لعمل الوجهات المعمارية .

وأضاف رمزي خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع علي قناه سي بي سي ، ان نقابة المهندسين تحتوي علي جميع أسماء المهندسين والمكاتب الاستشارية الخاصة بالتصميم والاشراف علي التنفيذ ويمكننا من خلالهم مساعدة الدولة في تحقيق احلامها المعمارية في المرحلة القادمة .

وأوضح رمزي ، أن هناك العديد من المناطق لن يحدث بها اعمار جديد لأنها لا تحتاج بسبب زيادة كثافتها السكانية وهناك العديد من الاماكن سيتاح بها البناء مثل المناطق العمرانية الجديدة .
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