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وائل جسار ينعى الموسيقار إلياس رحباني: خسارة كبيرة للوطن العربي.. فيديو

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 02:44 ص
وائل جسار
وائل جسار
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إبراهيم القادري
نعي الفنان وائل جسار الموسيقار إلياس رحباني، قائلا: اننا سنفتقده لأنه كان انسان راقي ومتواضع وكانت لديه جميع الصفات الحسنة ورحيلة خسارة كبيرة لكل الوطن العربي وليس للبنان فقط .

وأضاف وائل جسار خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع علي قناه سي بي سي ، ان الموسيقار إلياس رحباني كان انسانا بكل ما تحمله الكلمة ولبنان سيفتقده كثيرا .

يشار إلى أن الفنانة اليسا قد نعت الموسيقار اللبناني الكبير الياس رحباني الذي رحل أمس عن عمر يناهز الـ 83 عامًا.

وغردت اليسا من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر،: "لبنان كلو عم يخسر ثالث العمالقة من آل رحباني، الموسيقار العظيم الياس رحباني.. فنان صادق ومحب ومبدع بكل معنى الكلمة، وإنسان ما بيتكرر بفطرتو وموهبتو وأعمالو الخالدة... الله يرحم وكل التعازي لعيلتك الكريمة".

والفنان الراحل من مواليد العام 1938، وهو الشقيق الأصغر للأخوين الراحلين عاصي ومنصور الرحباني. 
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