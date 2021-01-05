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أخبار العالم

كورونا في العالم.. 86 مليون إصابة وأكثر من 1.8 مليون وفاة

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 02:37 ص
فيروس كورونا المستجد
فيروس كورونا المستجد
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شريف سيد
رصدت مواقع إحصائيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم وصول الإصابات بالفيروس حول العالم إلى ما يقرب من 86 مليون إصابة، وأكثر من 1.8 مليون حالة وفاة. 

فيما قالت منظمة الصحة العالمية إن السلالة المتحورة مسئولة عن أكثر من نصف الإصابات الجديدة في المملكة المتحدة.

الأخطر من كل ماسبق، هو إن النسخة الجديدة من الفيروس تتغير وتتحور بالفعل، حيث  تم رصد 17 طفرة ، وفقًا لما ذكرته منظمة الصحة العالمية.

يقول الباحثون إن السلالة الجديدة التي  يطلق عليه B.1.1.7 - نشأت على الأرجح في المنطقة الجنوبية الشرقية من إنجلترا في سبتمبر، قبل أن يتم اكتشافها في نوفمبر ويتأكد منها في ديسمبر. 

وفقًا لتقرير جديد صادر عن إمبريال كوليدج لندن، فإن الإغلاق البريطاني في نوفمبر لم يفعل شيئًا يذكر للحد من انتشار السلالة أو المرض بشكل عام، والذي كان أكثر انتشارًا بين الشباب الذين تقل أعمارهم عن 20 عامًا. 


تم الابلاغ عن وجود السلالة الجديدة في أوروبا بشكل أكبر في: بلجيكا وفرنسا وألمانيا وأيرلندا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد وسويسرا.

 كما تم اكتشافه في آسيا وأستراليا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية.
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